El papa León XIV cierra su visita a Uruguay con un firme llamado a los hombres: “Traten con respeto a sus esposas”

El papa León XIV pidió este domingo a los hombres que traten “con respeto” a sus esposas, en su primera gira por América Latina, donde cada día 11 mujeres son asesinadas por violencia de género.

El papa León XIV envió un poderoso mensaje en Uruguay: pidió a los fieles “ser puentes” y fortalecer la fe de los jóvenes

“Queridos padres y abuelos, los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios”, dijo el jefe de la Iglesia católica en una misa al aire libre en Florida, a 100 kilómetros al norte de Montevideo.

En 2024, al menos 3.828 mujeres tuvieron muertes violentas por razón de género en América Latina y el Caribe, según las últimas cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La cifra representa un promedio de 11 asesinatos por día y el total acumulado en los últimos cinco años en la región es de de casi 20.000 femicidios, destaca la Cepal.

El papa León XIV preside la misa en el Parque París Londres de Paysandú, Uruguay, en el segundo día de su viaje apostólico de 12 días a Sudamérica. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

La mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas.

En una mañana fría pero soleada miles de fieles colmaron la principal plaza de la ciudad para la misa de cierre de la visita papal a Uruguay, el país más laico de América Latina.

El ambiente era familiar y de algarabía. “¡Papa, León, te queremos un montón!”, coreaba la multitud de unas 50.000 personas, según autoridades locales citadas por el Vaticano.

El papa León XIV inicia su viaje hacia Sudamérica en su primera gira por el continente

“Creo que es muy importante que el papa haya venido porque refuerza la presencia de la Iglesia en nuestro país”, dijo a la AFP Ivanna Fisichella, de 22 años.

Evangelina Campero, de 57 años, destacó “el esfuerzo que está haciendo el papa” con esta intensa gira por Uruguay, Argentina y Perú después de su operación de cáncer de pulmón hace apenas tres semanas.

“El mensaje es darlo todo” porque él lo está “dando todo al venir y no dejar a nadie afuera”, indicó.

Los fieles esperan al papa León XIV en la plaza frente a la Catedral Basílica de Florida, Uruguay, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, en el tercer día del viaje apostólico. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

El papa visitó Florida para la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, una imagen tallada en cedro de 36 cm que según la tradición proviene de las misiones jesuitas guaraníes y que desde 1825 está ligada a la independencia de Uruguay de la corona española.

La virgen, celebrada cada segundo domingo de noviembre, fue proclamada patrona de Uruguay por Juan XXIII en 1961.

*Con información de AFP.