Encuentran tres cuerpos en la casa del autor del tiroteo en Polonia: autoridades dan nuevos detalles sobre el atacante

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que se habían encontrado tres cuerpos en la casa en el centro de Cracovia del autor del tiroteo, que mató a seis personas.

Tragedia en Polonia: seis muertos y varios heridos en un ataque con arma de fuego en el centro de Cracovia

“Dos mujeres y un hombre sin vida fueron hallados en el domicilio del autor de los hechos”, declaró Tusk tras desplazarse a esa turística ciudad del sur del país.

“Hay muchos indicios que apuntan a que se trata de familiares directos”, agregó.

🇵🇱 ❗️@PolskaPolicja weszła do mieszkania zamachowca. Materiał z działań funkcjonariuszy pojawił się na profilu FB Radia Ostrowiec. https://t.co/QpfMPmUH2m — WarNewsPL (@WarNewsPL1) November 7, 2026

El hallazgo de los cuerpos de dos mujeres y un hombre añade un nuevo elemento a la investigación del tiroteo, que también dejó 15 personas heridas en el centro histórico de la ciudad.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde cuando un hombre, un polaco nacido en 2002 que actuó solo, irrumpió con un vehículo en la plaza y empezó a disparar “al azar”, dijo la policía.

En su automóvil hallaron “otras armas de fuego y una gran cantidad de municiones”, declaró Katarzyna Cislo, portavoz de la policía de Cracovia, a la cadena privada TVN24.

En declaraciones a medios desde Cracovia, el ministro del Interior, Marcin Kierwinski, afirmó que “todo sugiere que el atacante tenía opiniones muy, muy radicales” y estaba “fascinado por ideologías de extrema derecha”.

Policías armados aseguran un área acordonada después de que un tirador abriera fuego en una plaza de mercado en Cracovia, Polonia. Foto: AP Photo/Beata Zawrzel

El ministro también precisó que 16 personas fueron hospitalizadas por el ataque, entre ellas cinco extranjeros. Entre las víctimas mortales, también hay una persona extranjera.

La ciudad anunció un período de duelo en reconocimiento a la tragedia hasta el 11 de noviembre.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó “un tiroteo trágico” y aseguró que “la policía está investigando los antecedentes y todas las circunstancias del ataque”.

El portavoz del ejecutivo, Adam Szlapka, anunció que Tusk se estaba trasladando a la ciudad. “El suceso de hoy en Cracovia ha conmocionado a todo Polonia”, escribió en X.

Takie sytuacje to idealne pole do szerzenia paniki i dezinformacji. Fałszywe zdjęcia, nagrania i filmy wygenerowane przez AI mogą wyglądać bardzo wiarygodnie. Proszę, zachowajcie czujność, weryfikujcie źródła i nie udostępniajcie materiałów, których autentyczności nie jesteście pewni. Nie pomagajmy dezinformacji. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 7, 2026

Por su parte, el presidente del país, el nacionalista conservador Karol Nawrocki, expresó su “enorme preocupación” por el incidente.

“Espero explicaciones completas sobre las circunstancias de estos acontecimientos dramáticos”, publicó Nawrocki en X.