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Encuentran tres cuerpos en la casa del autor del tiroteo en Polonia: autoridades dan nuevos detalles sobre el atacante

Varios líderes internacionales expresaron sus condolencias por el ataque de Cracovia.

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Redacción Mundo
7 de noviembre de 2026 a las 6:32 p. m.
El joven se adentró en la plaza principal de Cracovia y abrió fuego desde el vehículo
El joven se adentró en la plaza principal de Cracovia y abrió fuego desde el vehículo Foto: X/@WarNewsPL1

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que se habían encontrado tres cuerpos en la casa en el centro de Cracovia del autor del tiroteo, que mató a seis personas.

Criminal con revólver sobre fondo oscuro
Tragedia en Polonia: seis muertos y varios heridos en un ataque con arma de fuego en el centro de Cracovia

“Dos mujeres y un hombre sin vida fueron hallados en el domicilio del autor de los hechos”, declaró Tusk tras desplazarse a esa turística ciudad del sur del país.

“Hay muchos indicios que apuntan a que se trata de familiares directos”, agregó.

El hallazgo de los cuerpos de dos mujeres y un hombre añade un nuevo elemento a la investigación del tiroteo, que también dejó 15 personas heridas en el centro histórico de la ciudad.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde cuando un hombre, un polaco nacido en 2002 que actuó solo, irrumpió con un vehículo en la plaza y empezó a disparar “al azar”, dijo la policía.

En su automóvil hallaron “otras armas de fuego y una gran cantidad de municiones”, declaró Katarzyna Cislo, portavoz de la policía de Cracovia, a la cadena privada TVN24.

En declaraciones a medios desde Cracovia, el ministro del Interior, Marcin Kierwinski, afirmó que “todo sugiere que el atacante tenía opiniones muy, muy radicales” y estaba “fascinado por ideologías de extrema derecha”.

Policías armados aseguran un área acordonada después de que un tirador abriera fuego en una plaza de mercado en Cracovia, Polonia.
Policías armados aseguran un área acordonada después de que un tirador abriera fuego en una plaza de mercado en Cracovia, Polonia. Foto: AP Photo/Beata Zawrzel

El ministro también precisó que 16 personas fueron hospitalizadas por el ataque, entre ellas cinco extranjeros. Entre las víctimas mortales, también hay una persona extranjera.

La ciudad anunció un período de duelo en reconocimiento a la tragedia hasta el 11 de noviembre.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó “un tiroteo trágico” y aseguró que “la policía está investigando los antecedentes y todas las circunstancias del ataque”.

El portavoz del ejecutivo, Adam Szlapka, anunció que Tusk se estaba trasladando a la ciudad. “El suceso de hoy en Cracovia ha conmocionado a todo Polonia”, escribió en X.

Por su parte, el presidente del país, el nacionalista conservador Karol Nawrocki, expresó su “enorme preocupación” por el incidente.

“Espero explicaciones completas sobre las circunstancias de estos acontecimientos dramáticos”, publicó Nawrocki en X.