No es París ni Roma: la vibrante ciudad europea que recomienda Travel + Leisure para viajar antes de que se acabe 2026

Varsovia, la capital de Polonia, se está convirtiendo en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan una experiencia diferente en Europa. La revista especializada Travel + Leisure destacó el renacimiento de esta ciudad, que combina historia, arquitectura, gastronomía innovadora y una vibrante vida cultural, convirtiéndola en una opción para tener en cuenta antes de que termine 2026.

Estos son los 10 destinos del mundo donde los turistas son más felices

Fundada en el siglo XIII, Varsovia vivió uno de los capítulos más difíciles de su historia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando gran parte de su centro histórico quedó destruido.

Sin embargo, la ciudad logró reconstruirse y hoy sorprende con calles coloridas, edificios históricos restaurados y espacios modernos que reflejan su transformación.

Uno de los lugares imperdibles es el casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sus callejones, fachadas de colores y plazas permiten conocer parte de la historia polaca, mientras que la emblemática Sirena de Varsovia, ubicada en la Plaza del Mercado, representa uno de los símbolos más reconocidos de la capital.

Varsovia, Polonia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La oferta cultural también es uno de sus grandes atractivos. El Museo del Levantamiento de Varsovia permite conocer la resistencia polaca durante la ocupación alemana, mientras que el Museo Polin representa la historia de los judíos polacos.

Además, el Museo de Arte Moderno, que inauguró su nueva sede en 2024, demuestra la apuesta de la ciudad por las expresiones artísticas contemporáneas.

Para los viajeros que disfrutan de la gastronomía, Varsovia cuenta con mercados culinarios, restaurantes de autor y propuestas internacionales.

Entre los establecimientos destacados están Nuta y Rozbrat 20, reconocidos por sus estrellas Michelin, donde los chefs combinan ingredientes y técnicas para reinterpretar la cocina polaca.

La ciudad también ofrece experiencias para quienes buscan compras y entretenimiento. Barrios como Praga, Powiśle y Żoliborz tienen galerías, cafeterías, tiendas independientes, murales y espacios culturales que muestran una faceta moderna y creativa.

Los viajeros pueden complementar la visita con un recorrido por el Parque Real Łazienki, conocido por sus jardines, palacios y conciertos dedicados al compositor Fryderyk Chopin durante los meses más cálidos.

Aunque la primavera y el verano son temporadas ideales para recorrer sus parques y disfrutar de actividades al aire libre, el invierno también tiene su encanto.

Este es el mejor destino del mundo para visitar en 2027, según ‘National Geographic’

Durante la Navidad, la Ruta Real se ilumina y el casco antiguo recibe mercados festivos alrededor de un árbol de gran tamaño.

Con conexiones aéreas a través del aeropuerto Chopin y una red de transporte público que incluye metro, tranvías y autobuses, Varsovia ofrece distintas maneras de explorar sus atractivos. Su mezcla de memoria histórica, innovación y cultura la convierte en una alternativa interesante para quienes planean una escapada europea antes de finalizar 2026.