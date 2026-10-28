El municipio de Cundinamarca donde el mute y la changua son una delicia, un destino con tradición e historia

El departamento de Cundinamarca es uno de los más importantes del país y ofrece a sus visitantes gran variedad de atractivos.

Entre sus 116 municipios se encuentra Guachetá, ubicado a 120 kilómetros de Bogotá, lo que representa alrededor de tres horas de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima frío y su importante tradición agrícola y ganadera, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

El municipio de Cundinamarca donde la lechona y el sudado son una delicia, un destino para el ecoturismo y la aventura

“Este destino de la provincia de Ubaté invita a descubrir la riqueza cultural y natural de un territorio donde la herencia muisca, las tradiciones campesinas y los paisajes andinos se unen para ofrecer experiencias únicas”, destaca el portal De Tour Cundinamarca.

“Sus montañas, reservas naturales, senderos ecológicos y escenarios cargados de historia permiten al visitante conectar con la memoria ancestral y la belleza de la región”, añade la publicación.

Historia

La Gobernación señala que la historia de Guachetá se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio fue habitado por los indígenas muiscas.

Es reconocido como el primer pueblo indígena cundinamarqués que descubrieron los españoles. Esto ocurrió el 12 de marzo de 1537. “El Valle de Guachetá estaba poblado por numerosas tribus que formaban pequeños caseríos, a corta distancia unos de otros”, destaca la entidad.

La palabra Guachetá, en lengua muisca, significa ‘Labranza de nuestro cerro’, según el diccionario del escritor Joaquín Acosta Ortegón.

La primera parroquia fue erigida en 1778 y se le dio el nombre de San Gregorio Magno de Guachetá. Durante el siglo XIX, Guachetá y Lenguazaque pertenecieron a la provincia de Tunja. Su reintegración a Cundinamarca quedó compensada con la devolución de Chiquinquirá a la de Tunja.

Economía

La principal actividad productiva del municipio es la agricultura, destacándose el cultivo de papa, maíz y hortalizas.

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La ganadería, especialmente la producción de leche, también es una actividad económica importante. Además, el municipio cuenta con pequeñas industrias y comercios locales que contribuyen a la economía.

Una de las actividades económicas en el municipio de Guachetá es la agricultura. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Descubra también los tejidos en lana virgen, los bordados y los trabajos en telar, expresiones que preservan los saberes ancestrales y la identidad cultural de su gente.

Atractivos

El cerro del Sol es una de las principales atracciones naturales del municipio, ofreciendo un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Este parque es un refugio de biodiversidad y un espacio de conservación de flora y fauna.

La parroquia de San Gregorio Magno es otra edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Entretanto, las festividades patronales del municipio incluyen procesiones, eventos culturales y ferias artesanales que atraen a numerosos visitantes cada año.

Gastronomía y eventos

Entre los platos tradicionales del municipio se encuentran el mute guachetuno, la changua, las empanadas de maíz. Además, hay “una variada oferta de productos lácteos artesanales que reflejan la vocación rural del territorio”, de acuerdo con el portal De Tour Cundinamarca.

En materia cultural, el principal evento es la Feria Agroempresarial, Turística, Minera y Cultural ‘Guachetá Tierra de Oportunidades’, un evento que se realiza en agosto y exalta las tradiciones, la cultura y el potencial del municipio.