Colombia cuenta con numerosos escenarios naturales que invitan a explorar y disfrutar de actividades al aire libre. En Antioquia, uno de esos lugares es Jardín, un territorio que ofrece múltiples alternativas para quienes desean vivir experiencias de ecoturismo y descubrir paisajes llenos de biodiversidad.

El frío y encantador municipio de Antioquia que atrae por sus paisajes y es ideal para el ecoturismo

Si bien es un destino al que se le reconoce por sus construcciones de estilo colonial, los balcones de múltiples colores adornados con flores y las fachadas que llenan de vida sus calles, también es ideal para quienes buscan alejarse de la rutina y conectar con el entorno natural.

Sus tierras están marcadas por cascadas, ríos, quebradas y cuevas que se integran con las montañas, los bosques y la abundante vegetación de la zona, conformando ecosistemas propicios para que habiten diferentes especies de fauna y flora.

Jardín está rodeado de mucha naturaleza. Foto: Getty Images

Para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre, en este municipio antioqueño es posible hacer varios recorridos en los que se aprecian todos sus encantos. Estos son cinco de ellos, según la plataforma Antioquia es Mágica.

1. Cueva del Esplendor

Ubicada a unos 2.300 metros de altura, esta caverna es uno de los atractivos naturales más emblemáticos de Jardín. En su interior, una cascada atraviesa la roca y crea un escenario singular.

La experiencia incluye caminatas guiadas y, según las condiciones y normas del lugar, la posibilidad de disfrutar de su pozo natural.

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2. Ruta cafetera

Las fincas del municipio permiten conocer de cerca la cultura cafetera. Durante el recorrido, los visitantes aprenden sobre el cultivo, la recolección y la preparación del grano, además de participar en degustaciones. Algunas experiencias incluyen cabalgatas y visitas a cultivos de caña.

3. Tour del Amor

Esta caminata, de aproximadamente tres horas, atraviesa las veredas La Herrera y Serranías. En el camino se encuentran la Cascada del Amor, el Charco Corazón y un túnel de unos 120 metros excavado en la montaña.

La ruta también permite apreciar cultivos agrícolas y disfrutar de una vista panorámica de Jardín desde el sector de Filo de Oro.

Jardín es un destino para realizar diversidad de planes ecológicos. Foto: Getty Images

4. Ruta de las cascadas

Los amantes del senderismo pueden recorrer bosques y caminos rurales para descubrir varias caídas de agua. Entre los lugares destacados están el Salto del Ángel, Las Tinajas, Las Tres Gargantas, el Santuario de los Guácharos y Los Pozos Dorados. Algunas rutas ofrecen actividades adicionales, como el canyoning.

Así es el municipio de Antioquia que tiene su propio plato típico, un encantador destino con historia y atractivos naturales

5. Tour de las abejas

En una finca local, los viajeros pueden acercarse a la apicultura y la meliponicultura, conocer distintas especies de abejas y aprender sobre su hábitat, cuidado y crianza, acompañados por un experto.

Estas experiencias permiten descubrir otra faceta de Jardín, donde la biodiversidad, el paisaje y las tradiciones rurales se convierten en protagonistas del viaje.