El municipio antioqueño que en el pasado se llamó Villa de Nazareth y es considerado uno de los más bonitos

El departamento de Antioquia es uno de los destinos turísticos más diversos de Colombia. Ubicado en el noroccidente del país, combina montañas, pueblos coloridos, ríos, cascadas, gastronomía tradicional y gran riqueza cultural.

Uno de sus nueve subregiones es la suroeste, la cual brinda escenarios ideales para la práctica de actividades como avistamiento de aves, espeleología y senderismo.

“En medio de imponentes montañas, como el Cerro Tusa, el Cerro Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol, se enmarca el majestuoso paisaje cafetero de sus 23 municipios”, señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Uno de sus municipios es Pueblorrico, ubicado a 115 kilómetros de Medellín, aproximadamente a tres horas de distancia en vehículo.

Esta población fue llamada en el pasado La Calle, Villa del Socorro o Villa de Nazaret y se destaca por sus tradición religiosa.

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“Este considerado entre los pueblos más bonitos de Antioquia gracias a su topografía, arquitectura de estilo republicano y sus paisajes”, subraya Antioquia Travel.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que su territorio fue habitado por indígenas de la gran familia Caribe pertenecientes al grupo étnico emberá chamí. En 1869 adquirió la categoría de corregimiento del municipio de Jericó. Posteriormente, en 1911, se segregó y adquirió la categoría de municipio. Sus principales cultivos son el café, la panela y el maíz. Además se producen buenas cantidades de frijoles, yuca y plátano.

“Pueblorrico es considerado uno de los pueblos más bonitos de Antioquia gracias a su topografía, arquitectura de estilo republicano y sus paisajes. Culturalmente posee una tradición religiosa, además de conservar sus raíces indígenas, en donde se resalta la existencia del cabildo indígena Bernardino Panchi”, añade la Gobernación.

Atractivos

Entre sus principales atractivos se encuentra el cerro El Gólgota. Sus senderos permiten una buena vista del suroeste antioqueño. Por ello, es destacado uno de los principales referentes turísticos.

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La casa de la cultura Joaquín López Gaviria es otro sitio destacado. “Institución insignia que ha fomentado el desarrollo de las artes y ha resaltado la historia de Pueblorrico”, resalta Antioquia Travel.

El mural del Barranquismo es también imperdible. Se encuentra en la subida del Cerro El Gólota y hace alusión a los principales momentos históricos que marcaron a Pueblorrico como municipio.

Finalmente, la parroquia San Antonio de Padua es un lugar insignia de la población.