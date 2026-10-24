En el oriente antioqueño hay muchos planes por hacer y uno de ellos es visitar Marinilla, un destino que ha construido una identidad cultural en la que convergen la gastronomía, la música y las tradiciones religiosas.

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Esta diversidad se refleja en sus atractivos, que van desde colecciones patrimoniales hasta propuestas culinarias y expresiones artísticas que forman parte de la vida local, según la plataforma oficial Antioquia es Mágica.

Ubicado a menos de una hora de Medellín, este municipio es una buena alternativa para una escapada de un día o un fin de semana, con recorridos por su centro urbano, visitas a espacios patrimoniales y acercamientos a las tradiciones que caracterizan este destino.

Por estos días su nombre ha estado en el radar de propios y extraños, pues en sus montañas se encuentra el hotel Cannúa Lodge, reconocido hace unos pocos días, por segunda vez consecutiva, con Dos llaves Michelin, categoría definida por la prestigiosa guía internacional como estancias excepcionales.

En 2025, el mencionado establecimiento obtuvo este reconocimiento por primera vez y en 2026 lo conservó, gracias a sus estándares en arquitectura, hospitalidad, diseño y conexión con el destino, entre otros aspectos.

El hotel apuesta no solo por el cuidado del medioambiente, sino también por el bienestar social, gracias a su estrecho vínculo con las comunidades vecinas, de las que proviene gran parte de su personal.

Entre las experiencias que ofrece se encuentran el avistamiento de aves, con más de 80 especies registradas, el parapente, las caminatas por senderos que incluyen una antigua ruta indígena prehispánica, los recorridos por poblaciones cercanas y las catas de café y chocolate.

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Otros encantos

Sin duda, este es un sitio de interés que los viajeros pueden visitar si están de paso por esta región, pero en Marinilla hay más encantos y planes para desarrollar. Por ejemplo, uno de ellos es visitar la Casa de la Cultura José Duque Gómez, donde se exhibe una colección de 2.586 cruces, cristos y crucifijos, considerada por su variedad y singularidad.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado, con restaurantes que ofrecen preparaciones gourmet y propuestas de distintos estilos y sabores. A esta oferta se suman productos tradicionales como la arepa de maíz pija, la arepa de queso y el merengón.

Marinilla está ubicado muy cerca de Medellín y tiene diversos atractivos para conocer. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

La música y las celebraciones populares completan la experiencia cultural de Marinilla. Entre sus eventos sobresale la Fiesta de la Vaca en la Torre, que se realiza en enero, mientras que la guitarra y la trova mantienen una presencia importante en la tradición del municipio.

Para quienes desean acercarse a este legado musical, una visita a la fábrica de guitarras El Ensueño permite conocer más sobre la elaboración de estos instrumentos y su vínculo con la identidad local.

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Para los amantes de la naturaleza está el Parque Ecológico Alcaravanes, ideal para hacer planes al aire libre. Pesca, senderismo, canopy, cuatrimotos, picnic, cabalgatas, entre otras actividades se ofrecen en este lugar que es perfecto para compartir con familiares y amigos. Este espacio natural está ubicado en la vereda los Alcaravanes.