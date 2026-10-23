El pueblo a una hora de Bogotá donde la picada tiene morcilla, longaniza y carnes al carbón. El plan termina en termales

A solo una hora de Bogotá hay un destino ideal para quienes buscan comer rico, cambiar de ambiente y aprovechar el puente festivo sin viajar demasiado lejos. Se trata de Choachí, un municipio de Cundinamarca que conquista a sus visitantes con la tradicional picada al carbón, sus paisajes naturales, sus termales y una oferta gastronómica que invita a regresar.

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Uno de los principales atractivos de este pueblo es su picada, un plato típico de la región cundiboyacense que reúne diferentes carnes y acompañamientos. En Choachí, la preparación tiene un toque especial gracias al uso del carbón, que aporta un sabor característico a ingredientes como la morcilla, la longaniza y otras carnes de cerdo.

La bandeja suele servirse con papa criolla, yuca y plátano maduro, una combinación perfecta para compartir en familia o con amigos.

Además, algunos locales ofrecen sopas tradicionales y porciones de gallina criolla, otra de las preparaciones más apetecidas por quienes visitan el municipio.

Para encontrar estas delicias, uno de los puntos recomendados es la plaza de mercado, considerada un lugar tradicional para disfrutar de la gastronomía local. El parque principal también reúne restaurantes con diferentes propuestas, desde recetas típicas hasta opciones internacionales y platos de fusión.

Quienes prefieren acompañar la comida con algo para llevar pueden recorrer la calle principal, donde se consiguen amasijos tradicionales como el pan de sagú, una preparación que forma parte de las costumbres gastronómicas de la región.

Pero Choachí no vive solamente de su comida. El municipio también ofrece planes para quienes quieren conectarse con la naturaleza y aprovechar los días de descanso. Uno de los lugares más llamativos es la Cascada La Chorrera, reconocida como la más alta de Colombia, con una caída de aproximadamente 590 metros.

El lugar permite disfrutar de caminatas ecológicas y senderismo por bosques de niebla, una opción para aquellas personas que buscan aventura y paisajes diferentes sin alejarse demasiado de la capital.

Otro atractivo son los termales de Santa Mónica, un espacio de descanso que cuenta con piscinas de aguas mineromedicinales, jacuzzis, sauna y servicios de spa. Es una opción para cerrar el día después de recorrer el municipio y disfrutar de sus alrededores.

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También se pueden explorar el Páramo de Cruz Verde y la Laguna de Ubaque, escenarios naturales relacionados con la cultura muisca, donde es posible observar frailejones y contemplar paisajes de montaña.

Para llegar de Bogotá en carro particular, se puede tomar la avenida Circunvalar y continuar por la vía que conduce hacia Choachí. Quienes viajan en transporte público pueden salir desde puntos de Transmioriente, con pasajes reportados desde los $12.000.