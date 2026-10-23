El pueblo de Boyacá donde el piquete y la carne oreada son una delicia: es un destino con historia

El departamento de Boyacá es el segundo con mayor número de municipios de Colombia: 123.

Su territorio permite disfrutar de montañas, lagunas, páramos y bellos paisajes. Es considerado un destino ideal tanto para quienes buscan descansar y desconectarse de la rutina como para los amantes de la naturaleza, la aventura, la fotografía y la historia.

Entre sus municipios se encuentra Soracá, ubicado a solo siete kilómetros de Tunja. Su nombre significa, en lengua muisca, fortaleza de piedra. La fundación de la población se produjo el 1 de octubre de 1776, sin embargo, dos siglos antes, en 1539, Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, encontró un caserío habitado por los indígenas soracaes, los cuales eran tributarios del zaque de Hunza (actual Tunja), según señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

El municipio de Boyacá que tiene nombre de prócer venezolano, un lugar de paisajes montañosos y riqueza natural

Soracá actualmente es reconocido por el cultivo de papa de buena calidad y por la comercialización de carne bovina.

“Soracá es tierra agrícola y ganadera, pero en su desarrollo económico también son famosas las fábricas de arepas y quesos, así como de ladrillos. Por su estratégica ubicación —en la cordillera Central sobre el altiplano cundiboyacense y cerca de la troncal de la Vía del Progreso—, se convierte en el eje principal que une a las provincias de Márquez y Lengupá, constituyéndose en el anillo vial más importante entre estas dos regiones y la capital del país”, agrega Situr Boyacá.

El municipio también se destaca por su riqueza natural e hídrica y cuenta con un importante número de “nacederos de agua ubicados en las veredas El Rosal, Faitoque, Chaine, Quebrada Vieja y Quebrada Grande, que forman las microcuencas de las quebradas El Muerto, El Arzobispo, Puente Hamaca y Quebrada Vieja”.

Este municipio destaca por sus encantos naturales. Foto: Alcaldía Municipal de Soracá /API.

Adicionalmente, según el sistema de información turística, Soracá es epicentro, “cada domingo, del arribo de deportistas desde Tunja y de turistas que acudían cada año a celebrar las famosas fiestas de San José y el Aguinaldo Soraquense, que se lleva a cabo en el mes de diciembre”.

El rincón de Boyacá que pocos conocen: aquí las costillas de cordero son una delicia y la naturaleza invita a desconectarse

Atractivos

En relación con sus atractivos turísticos, el municipio cuenta con varios escenarios para visitar.

“Está la Plazuela del Diablo, donde, según la leyenda, el diablo jugaba tejo con piedras que se encontraban allí; el Templo del Señor de la Columna, de estilo colonial y declarado monumento nacional; la cascada Las Canoas, la Cueva de los Solteros y el Alto de Soracá, desde donde se divisa una panorámica de Tunja”, subraya Situr.

En relación con la gastronomía, los platos típicos son los piquetes de rubas, habas, arveja, papa, nabos y carne oreada.