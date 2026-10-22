Fuertes lluvias provocan deslizamientos en Moniquirá: en la vereda Pajales la tierra se abrió en dos

Durante la madrugada de este jueves, 22 de octubre, habitantes de las veredas Las Lajas, Tierra de Castro y Pajales sufrieron por dos emergencias que, según expertos, fueron provocadas por las fuertes lluvias y obligaron al cierre temporal de vías y la evacuación de varias familias.

Panorámica de Moniquirá, Boyacá. Foto: Captura de pantalla YouTube / Cielo sobre ruedas

Una de ellas en inmediaciones de Las Lajas y Tierra de Castro, donde un deslizamiento de tierra obligó al cierre temporal de una vía.

La otra, más grave, la de la vereda Pajales. Alrededor de las 4:00 a. m., personas de esa área que conduce hacia el municipio de San José de Pare avisaron a los servicios de emergencia sobre un deslizamiento de tierra que destruyó una casa y ponía en peligro a otras dos.

“Me informaron que se estaba presentando un deslizamiento de tierra por las lluvias de los últimos dos días; integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en compañía de una patrulla de la Policía, se trasladaron al lugar, pero la vía está en muy malas condiciones”, le dijo a SEMANA la teniente Gloria Wilches Franco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Moniquirá.

Luego de cruzar durante una hora y 40 minutos en carro por la trocha, que está en malas condiciones, aseguró la teniente, sus hombres arribaron al lugar.

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“Estaba muy oscuro. Les recomendé evacuar a las familias de la parte de abajo; el señor informó que había riesgo de colapso de dos viviendas más porque hubo movimiento de masa. Las familias fueron evacuadas y, por precaución, se acordonó, y se les informó a las familias que no podían ingresar a la zona porque la tierra seguía moviéndose”, señaló la teniente.

Esa emergencia destruyó tres viviendas y obligó a la evacuación de las familias de otras dos que estaban en riesgo. Ahora, los organismos de gestión del riesgo esperan la realización de un consejo extraordinario para determinar las medidas que se tomarán para evitar una tragedia.

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En su más reciente pronóstico, el Ideam advirtió que se podrían presentar lluvias principalmente de moderadas a fuertes en Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca.