Las lluvias marcarán las condiciones meteorológicas de este jueves 22 de octubre en buena parte de Colombia.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes en sectores de las regiones Pacífica, Amazónica, Caribe y Andina, con especial atención en el centro y sur de Chocó y algunas zonas de Antioquia, Córdoba, Bolívar y La Guajira.

Max Henríquez aclaró cómo sería el clima en octubre en “4 capitales principales de Colombia”

¿En qué regiones de Colombia lloverá con mayor intensidad?

Región Caribe: lluvias en siete departamentos

El Ideam prevé cielo mayormente nublado en gran parte de la región, con precipitaciones de moderadas a fuertes en el occidente de La Guajira, Atlántico, norte de Magdalena, sur de Cesar, norte y sur de Bolívar, Córdoba y Sucre.

En otras zonas del Caribe se esperan lluvias de menor intensidad. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar de manera localizada a lo largo de la jornada.

Región Pacífica: atención en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño

La región Pacífica tendrá condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias moderadas a fuertes durante el día. Los mayores acumulados se estiman en el centro y sur de Chocó.

También se pronostican precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, acompañadas ocasionalmente de actividad eléctrica.

Región Andina: lluvias en Antioquia y los Santanderes

En la región Andina se esperan lluvias de intensidad variable en buena parte de su territorio.

Las precipitaciones más significativas se concentrarán en el occidente de Antioquia, el Eje Cafetero, el norte de Tolima y sectores montañosos del norte y sur de Huila.

En estas zonas podrían presentarse lluvias moderadas y núcleos de mayor intensidad. Asimismo, en Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca se esperan precipitaciones principalmente moderadas a fuertes.

Región Amazónica: precipitaciones en cinco departamentos

La Amazonía también tendrá una jornada lluviosa, con precipitaciones moderadas a fuertes en amplios sectores de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Los mayores acumulados podrían registrarse en el occidente de Caquetá, Putumayo y Amazonas, donde se prevén núcleos de lluvia de mayor intensidad.

Región Orinoquía: predominan las lloviznas

En Arauca, Casanare, Meta y Vichada predominarán las lloviznas y las lluvias ligeras.

No obstante, el Ideam contempla precipitaciones moderadas dispersas, especialmente en áreas cercanas al piedemonte llanero, donde podrían registrarse acumulados más significativos en sectores puntuales.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

En el archipiélago se esperan lluvias ligeras ocasionales en el sur del área insular y en el sector marítimo circundante, alternadas con periodos de cielo parcialmente nublado.

Además, las temperaturas y los niveles de humedad podrían favorecer sensaciones térmicas elevadas durante la tarde, particularmente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en sectores del sur de Tolima, Huila y el valle del Magdalena medio y bajo.

Lluvias en Bogotá según pronóstico del Ideam. Foto: SEMANA, Ideam / Montaje SEMANA

Pronóstico del tiempo en Bogotá para este jueves

La capital tendrá una jornada con nubosidad variable y predominio de tiempo seco después de las lluvias ligeras previstas para las primeras horas del día.

Temperatura máxima estimada: 19 °C

Mañana

Cielo entre mayormente y parcialmente nublado, con lluvias ligeras generalizadas durante las primeras horas. Posteriormente, se espera una tendencia hacia el tiempo seco.

Tarde

Cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el sur de la ciudad.

Noche

Se mantendrán las condiciones parcialmente nubladas, con predominio de tiempo seco y posibilidad de lloviznas dispersas.