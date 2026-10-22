Cayó el terror de las extorsiones: así lo capturó la Policía en Atlántico

Integrantes del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla no cesan con los operativos e investigaciones en contra de la extorsión en esta zona del Caribe colombiano.

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Este jueves 22 de octubre, se conoció sobre la captura de un sujeto conocido con el alias de Percanta, quien sería el terror de las extorsiones en el municipio de Soledad, Atlántico. Según la información que entregaron las autoridades judiciales, el hoy capturado llamaba, al parecer, a sus víctimas exigiéndoles cuotas extorsivas.

Asimismo, la cantidad de dinero que exigía iría de acuerdo a qué tan grande y concurrido fuera el establecimiento comercial. Los investigadores del Gaula le siguieron el paso hasta que lograron su captura en esta población del área metropolitana.

Gaula Élite de la Policía de Barranquilla. Foto: Cortesía.

“El capturado se desempeñaría como jefe de zona en el sector de La Arboleda. Al parecer, estaría vinculado a exigencias económicas e intimidaciones contra comerciantes, mediante amenazas y quemas de fachadas. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron $500.000 en efectivo, un teléfono celular y una motocicleta, elementos que serán objeto de los procedimientos correspondientes dentro de la investigación”, indicaron desde la Policía de Barranquilla.

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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reiteró que la institución mantiene una ofensiva sostenida contra la extorsión y las estructuras criminales que pretenden intimidar a los comerciantes y afectar la tranquilidad ciudadana.

“Estamos trabajando con todas nuestras capacidades institucionales con el fin de seguir afectando a estas estructuras criminales que están intentando sembrar el miedo en el sector productivo de Barranquilla y los municipios del área metropolitana, pero con estas capturas queda demostrado que no pueden y no podrán mientras haya una institución comprometida a hacerle frente a la delincuencia. Es clave que las personas que sean víctimas de estos hechos denuncien y así nosotros podremos actuar con mayor contundencia”, dijo la oficial.

Asimismo, recordó que la línea de emergencia de la Policía Nacional 123 funciona las 24 horas del día y la línea contra la extorsión y el secuestro es la 165.