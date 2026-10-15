Sobre las 2 de la tarde de este jueves 15 de octubre, a través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella dio detalles del operativo en el que afirmó, cayó “uno de los más buscados de Nariño”.

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El presidente señaló que el operativo y las posteriores capturas se dieron gracias a la coordinación de distintas fuerzas militares. Entre ellas, participaron miembros del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación. La acción tuvo lugar en el municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca.

A los nueve sujetos capturados se les señala de ser “narcoterroristas” vinculados al Frente 57 Yair Bermúdez, fracción disidente de las antiguas Farc-EP adscrita a la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.

Capturados del Frente 57 “Yair Bermúdez”, facción disidente de las antiguas FARC-EP Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Abelardo De La Espriella / API

En el operativo fueron incautados diferentes elementos tecnológicos; entre ellos aparecieron 12 celulares, un computador portátil, nueve contenedores con pólvora negra y una ’granada de mortero hechiza’ adaptada para ser lanzada con dron.

Entre los capturados se encuentran alias Majiño, quién sería el cabecilla de una comisión en el departamento del Valle y estaría incluido en el cartel de los más buscados de Nariño; adicionalmente, alias Bastidas también fue aprehendido.

Este fue el mensaje que dejó el Presidente De La Espriella en su cuenta de X:

Las nueve capturas reafirman, una vez más, el compromiso del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente De La Espriella, para combatir a las diferentes estructuras criminales que tienen presencia en distintos sectores del país.

El presidente cerró su mensaje con las características frases: “Firme por la Patria”, “Que viva Cristo Rey” y, la ya últimamente conocida, “Bienvenidos a la Patria Milagro”.