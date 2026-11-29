El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó nuevos temblores este domingo, 29 de noviembre. Según la entidad, el movimiento telúrico más reciente tuvo una magnitud de 2.9. Su epicentro fue el municipio de Chaparral, Tolima, sobre las 8:52 p. m., con una profundidad superficial.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-29, 08:52 hora local Magnitud 2.9. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia”, señaló el organismo.

Otros temblores

Previamente, el SGC reportó otros dos temblores con epicentro en el mismo municipio tolimense. Uno de ellos fue de magnitud 3.8, ocurrió a las 7:58 a. m. y tuvo una profundidad superficial.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-29, 07:58 hora local Magnitud 3.8. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima”, señaló el SGC.

Expertos del Servicio Geológico explican la razón por qué está temblando tanto en Colombia

El otro temblor se produjo a las 7:21 a. m., con magnitud de 3.7 y profundidad superficial.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-29, 07:21 hora local Magnitud 3.7. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia”, indicó el SGC.

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Aunque recientemente se sufrió un terremoto y ha habido réplicas y nuevos sismos, el SGC explicó que el país registra temblores de manera constante y que la mayoría no llega a ser percibida.

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Foto: Getty Images

La explicación está relacionada con la ubicación del territorio y con el movimiento permanente de varias placas tectónicas.

“Gran parte de la actividad sísmica de Colombia se debe a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo”, explicó el SGC.

El organismo señaló que Colombia es “un país sísmicamente muy activo”, debido a la interacción de las placas de Nazca, Cocos, Sudamérica y Caribe. Estos enormes bloques de la superficie terrestre se mueven lentamente y su interacción genera movimientos en diferentes zonas del país.