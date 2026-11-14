Temblor en Colombia hoy sábado 14 de noviembre

En horas de la madrugada de este sábado, 14 de noviembre, se registró un temblor que tuvo como epicentro El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, según el reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En el reporte del SGC se especificó que el sismo se registró a la 1:15 a. m., tuvo una magnitud de 3.4. con un profundidad 100 km.

Paso a paso para activar las alertas sísmicas en el celular y recibir avisos ante un temblor, incluso en la madrugada

Vale recordar que en este viernes, 13 de noviembre, se registraron dos fuertes temblores que tuvieron como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima.

Ambos sismos en Chaparral este viernes fueron de magnitud 4.2 y fueron sentidos en varias regiones del país, entre esas Bogotá.

Recomendaciones del SGC para después de un temblor

El SGC destacó en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la del Piedemonte Llanero.

“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agregó.

Así mismo, la entidad resaltó que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, sí se pueden conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Por ello, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.

A continuación, algunas recomendaciones del SGC para después de un temblor: