Entrevista: fue reclutado por las Farc a los 12 años y revela cómo Sandra Ramírez ordenaba violaciones y abortos a niñas

SEMANA: Benjamín, por las denuncias tan graves que tiene contra la excongresista de las Farc Sandra Ramírez, es necesario saber quién es usted, durante cuánto tiempo estuvo reclutado por ese grupo...

Benjamín Méndez: Una persona que vivió el reclutamiento desde muy niño, por evitar que se llevaran a mi hermana. Nací en San José del Guaviare, uno de los departamentos más extensos y selváticos de Colombia. Yo tenía 12 años, ella iba a cumplir 14. Cuando llegaron las Farc, yo me le presento al Boyaco, el miliciano en esa zona de La Tigra que controlaba la compra de droga y todo eso. Le suplico que no se llevaran a mi hermana, que era enferma, de esas personas que son bizcas, y me canjeé por ella. Ahí conocí lo que hacían con las niñas, con las embarazadas, los abortos. Todo era inhumano con Sandra Ramírez y con Sebastián, que era el instructor.

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SEMANA: ¿Qué fue lo que vivió al ser reclutado con solo 12 años?

B.M.: Cuando llego al frente séptimo de las Farc, al mando de alias Gentil Duarte, el instructor era Sebastián. Me doy cuenta de que le apetecían las niñas entre los nueve y por ahí los 14 años.

Las personas que conocen San José del Guaviare saben que abundan las niñas indígenas. Él les preguntaba si tenían relaciones sexuales, pero ellas no sabían qué era tener relaciones, eran unas niñas chiquiticas; ahí las cogía, las metía en un cambuche y las abusaba sexualmente.

Las niñas lloraban, suplicaban; algunas, después de ser abusadas, decidían quitarse la vida o salían corriendo del campamento del susto por la violación. Otras se ponían a llorar, que por favor las regresaran a las casas, pero no había nada que hacer, ustedes saben que uno después de que entra a la organización, ya no lo van a devolver a la casa.

Benjamín Méndez fue reclutado con solo 12 años de edad. Foto: Liliana Rincón

SEMANA: Es algo doloroso, pero le pido el favor que le cuente al país lo que hacían con las niñas reclutadas en las Farc…

B.M.: Por ejemplo, lo que ordenaba Sebastián, cuando las niñas salían corriendo, era que las buscaran, que fueran devueltas al campamento y fusiladas por intento de fuga. En el séptimo frente tuve que mirar (sic) que muchas niñas se quitaron la vida, se suicidaron, después de ser abusadas.

En una ocasión me mandan a buscar con otro comandante que le decían Perea a un señor que debía 5 millones, eso era en una vivienda cerca de Puerto Cachicamo. El señor no tenía la plata y había una niña que tenía tan solo nueve años. Me acuerdo tanto de esa niña; tocó llevarla forzada, inclusive tocó amarrarla para llevarla porque no se quería ir con la organización. A los días aparece el papá con la plata para rescatarla, pero la guerrilla se quedó con la plata y no regresó a la menor.

Sandra Ramírez es conocida como una de las mujeres más despiadadas de las Farc. Aunque lo niega, las víctimas la acusan de ordenar el reclutamiento de menores, violaciones de niñas y abortos. Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: Usted lo dijo, un menor entra a la guerrilla y no vuelve. ¿Estuvo en riesgo su vida?

B.M.: En el campamento del frente séptimo duré dos años porque me dio anemia. Sebastián era una persona muy rígida, temida, sin corazón. Yo corría y me caía, y Sebastián lo que hizo fue hacerme una lazada en los brazos y me arrastraban como si yo fuera un objeto, un árbol. Me iba a hacer consejo de guerra cuando llega Gentil Duarte y pregunta por qué me tenían amarrado. Dicen que mantengo enfermo, que soy rezagado –rezagado es esa persona que no hace caso–. Gentil Duarte dice: “Yo traigo a la enfermera, que vayan y le tomen muestra de sangre y, si está enfermo, no le hacen el consejo de guerra; si sale que no tiene nada, pues ahí sí”. Afortunadamente, salí que tenía anemia y entré en un tratamiento.

SEMANA: ¿Gentil Duarte también era cómplice de todo esto?

B.M.: Por ser el comandante debía saber, pero el estricto era Sebastián. Gentil tenía mujer, era muy pocas las veces que lo iba a visitar a uno en los campamentos, pero sí puedo afirmar y decir que Sebastián violó, no a una niña, sino a miles de niñas en este campamento. Toda menor de edad que llegara pasaba por las manos de él.

Este es el testimonio de Benjamín Méndez, un hombre que fue reclutado a los 12 años y vivió todas estas atrocidades. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

SEMANA: ¿Cómo entra Sandra Ramírez, exsenadora por las Farc y expareja de Tirofijo, en esta horrible historia? ¿Era cómplice, daba las órdenes?

B.M.: Tengo que aclarar que en el frente séptimo no conocí a Sandra Ramírez. Después que me aliento de la anemia, me mandaron para el Secretariado; un número de hombres y mujeres, que pertenecíamos al frente, fuimos seleccionados. Cuando llego al Secretariado, más exactamente al EMBO (Estado Mayor del Bloque Oriental), nos reciben Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Joaquín París y alias Timochenko. Cuando nos vamos hacia la parte donde estaba el campamento de Manuel Marulanda, nos dicen que si nosotros no estábamos preparados para dirigirnos o para hacer preguntas, que no lo hiciéramos, porque estaba alias Griselda Lobo o Sandra Ramírez, y que si no sabíamos dirigirnos a ella, nos podía quitar la vida.

SEMANA: ¿Sandra Ramírez entrevistaba a las personas, en este caso niños, que llegaban al Secretariado?

B.M.: Hacía entrevistas a todos los niños que iban llegando, de toda la guerrillerada que iba llegando. Entonces cada comandante le hacía una pregunta, pero aquellas personas que eran tímidas, así como yo, que venía de una parte montañosa y no me sabía expresar muy bien, corríamos riesgo. Un comandante me tuvo que entrenar y me decía: “Si usted no sabe responder, la camarada le va a quitar la vida, lo va a juzgar o nos ordena que lo juzguemos y le apliquemos la máxima sanción”.

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Yo no pude dormir porque sabía que tenía la entrevista con ella. Ramírez cargaba una pechera, un radio y una pistola al lado de la pechera, prácticamente pegada hacia el lado de los senos, al lado izquierdo; si no le gustaba la presencia de un guerrillero, le quitaba la vida. Bueno, me mandaron a la entrevista y un guerrillero que venía con nosotros del frente séptimo no le supo responder y fue fusilado por ella con la pistola.

Cuando me tocó la entrevista, me temblaban las manos; gracias a Dios pasé la prueba. Ella me preguntaba de dónde venía, cuántos eran mis familiares, si había familiares en el Ejército o en la Policía. Así la conocí.

SEMANA: ¿Ahí fue donde conoció todas las atrocidades de Sandra Ramírez, que ahora ella niega?

B.M.: Es mucho peor. Ahí comienzo a ver a Ramírez, en el EMBO, pero nos mandan para el hospital de las Farc, en La Julia. En una ocasión llegó Ramírez, mandó a formar a un poco de guerrilleras embarazadas y les dijo que eso no era un prostíbulo. Mandó a sacar a una muchacha de ellas para que le sacaran el bebé sin anestesia, para que muriera desangrada, y así lo hizo.

Benjamín Méndez escribió un libro contando su historia y con la esperanza de que sus familiares sepan que lleva toda la vida buscándolos, luego de ser reclutado por las Farc. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

La metieron en una lona. Había un cuartico de caucho por la parte de arriba y alrededor era una lona azul, como una carpa azul. Ese mismo día, cuando ella ordena el sacrificio de esta mujer, yo voy en las horas de la tarde a prestar turno de guardia y veo los feticos de tres bebés en una bolsa plástica negra, botados.

Era porque llegaba a ordenar que les sacaran los bebés a las guerrilleras en ese campamento. Esa noche no pude dormir, se me erizaban los pelos de pensar que tenía que hacer esa guardia al otro día. Saber que ahí donde estaba prestando había varias personas que les habían quitado la vida y más ver los feticos de esos niños. Eso fue lo que más me marcó.

SEMANA: Además de abortos y violaciones, que ya es terrible, ¿qué otros comportamientos y órdenes recibían de Sandra Ramírez?

B.M.: Cuando salimos del hospital y regresamos al campamento, veníamos con una muchacha que tenía también el alias de Sandra. Era una morena. Esta muchacha de noche a veces se orinaba cuando estaba durmiendo. Eso llegó al oído de Ramírez que preciso estaba ese día, y les dice a unos guerrilleros: “Ustedes ya saben qué tienen que hacer”. A ella la abusan sexualmente en una trinchera, pero como ya era una guerrillera grande, que cargaba un fusil, pues ella misma se impacta y queda en este campamento. Se suicidó y ahí estaba Sandra Ramírez.

Siendo un niño, vio cómo Sandra Ramírez, a quien califica de despiadada, ordenó violaciones y abortos. Al salir de la guerrilla, se vinculó al Ejército. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

SEMANA: ¿La orden fue de Sandra Ramírez? Ella se ha empeñado en negar todo en la JEP, donde no tuvo ni que ponerles la cara a las víctimas…

B.M.: En el tiempo que yo estuve en el Secretariado, Ramírez era la que ordenaba, era la líder de todos los frentes. Todos los comandantes le hacían caso porque era la mujer de Manuel Marulanda. Ella era radista y enfermera. Recibía las comunicaciones de todos los frentes: pedía parte de cuántos niños guerrilleros estaban incorporando, por qué no reclutaban más menores, cuánta plata se recogía en extorsiones. Yo varias veces estuve cerca de los radios y escuchaba cómo esta señora decía cuánto gramaje de coca recibían los frentes, la plata, el propuesto, lo de minería, pero específicamente sobre el reclutamiento de menores.

SEMANA: ¿Cómo ve que ella lo niegue, que se oculte en audiencias virtuales avaladas por la JEP?

B.M.: Hombre, no puede decir que no, ella era la que ordenaba el reclutamiento de menores. Era una persona que, vuelvo y le digo, sabía cuántos menores de edad había en los frentes. Ordenaba que reclutaran porque tenía poquita gente.

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SEMANA: ¿Esto ya se lo dijo a la JEP, a la Fiscalía, a alguna autoridad?

B.M.: Yo tengo que decirle a la JEP. En una ocasión me llamaron a dar la declaración, pero no me dieron sino 15 minutos. Me dijeron que explicara mi historia en la organización y comentara el reclutamiento. Había otros temas que no toqué, como las violaciones de Sebastián, la trayectoria, los siete meses que duramos caminando desde San Vicente del Caguán para llegar a Berlín, cuando fue la operación en Santander.

SEMANA: ¿Recuerda cuándo fue ese episodio en la JEP y quién le dice que solo tenía derecho a hablar 15 minutos?

B.M.: Ellos decían que por tiempo, porque éramos bastantes víctimas y que ya habían escuchado ese tema, que ya tenían mucho conocimiento de eso, que profundizáramos sobre el reclutamiento.

SEMANA: ¿Usted cree que en la JEP no lo quisieron escuchar, Benjamín? Finalmente, el argumento o lo que dicen es que las víctimas son lo más importante…

B.M.: Yo creo que fue muy corto lo que nos escucharon a las víctimas. La JEP, tengo que reconocer, ahora que está cuestionada, ha estado acelerada (sic) y se están viendo resultados; al menos las Farc por fin han reconocido el reclutamiento y las violaciones. Esto es a base de tantas denuncias de nosotros, porque es indignante ver cómo las Farc, que cometieron tantos crímenes, que violaron a tantos niños, tengan esquema de seguridad y sean senadores. Nosotros, las víctimas, que hemos sido amenazados, nunca hemos tenido seguridad (llora).

La excongresista Sandra Ramírez. Foto: Colprensa/ Álvaro Tavera.

SEMANA: ¿Qué más puede contarnos de Sandra Ramírez y su comportamiento con las menores de edad?

B.M.: La puedo identificar: una pedófila, una mujer que no tenía corazón para ejecutar y ordenar violar niñas en los campamentos. A nosotros nos daba miedo escuchar el nombre de esa señora, por eso es que cuando ustedes los periodistas le hacen una pregunta, ella cree que todavía tiene el poder que tenía en la organización, que era intocable.

SEMANA: ¿Estaría dispuesto a ampliar esto que le está contando a SEMANA en la JEP? ¿Les pide que lo escuchen detalladamente?

B.M.: Hombre, por supuesto. Es cierto que la paz se organiza entre todos, pero aceptando; si estuviera dispuesta, aceptaría la violación, la participación en los homicidios, entregaría los restos de menores de edad que quedaron en los campamentos.

Este es el testimonio de Benjamín Méndez, un hombre que fue reclutado a los 12 años y vivió todas estas atrocidades. Foto: LILIANA RINCÓN

SEMANA: Hay un tema que quiero retomar y es la orden de hacer abortar a las mujeres, que hoy niega. ¿Cómo operaba ella?

B.M.: Ramírez lo ordenaba y yo sé que no soy la única víctima que lo ha contado. La sanción más bajita que ponía a las mujeres embarazadas era talar una hectárea de tierra con árboles, así embarazadas, arbustos grandes; o sembrar una hectárea de yuca o sembrar una hectárea de maíz, pero por lo general era el fusilamiento o el aborto.

También las ponía a hacer trincheras de uno (un metro) de hondo, por medio de ancho, y ahí las dejaba metidas hasta que cumplieran la sanción.

SEMANA: ¿A usted qué le gustaría decirle a la exsenadora de las Farc Sandra Ortiz?

B.M.: Que no se burle del pueblo, que le queda muy difícil tapar la verdad. Nosotros, las víctimas, estamos hablando pese a que hemos sido amenazados. Si ella quiere reintegrarse a la vida civil y que no haya más conflicto, que acepte todos los errores que cometió. Tiene que aceptar porque era una persona intocable, creo que el pueblo no es tan bobo.

Benjamín Méndez Foto: LILIANA RINCÓN

SEMANA: Su caso es particular, fue reclutado de niño, pero lleva en el Ejército casi 20 años. ¿Por qué termina usted en el Ejército como soldado profesional, conociendo incluso lo difícil que es la guerra?

B.M.: Después de que me desmovilicé, duré tres años buscando a mi familia y nunca la encontré. Yo escribí un libro para, de pronto, si algún día mis papás, mis hermanos lo ven, sepan que yo los estuve buscando, que no estuve desaparecido (llora).

Yo miraba como la opción más bonita prestar el servicio para poder de pronto algún día tener la noticia de mis papás, de mis hermanos, poderlos encontrar, porque siempre ha sido mi anhelo. Hay gente que me apoyó para buscar a mi familia, hablando con presidentes de juntas en regiones, toda la vida los he buscado. Entonces, cuando ya me iban a dar la asignación de retiro, digo que tengo que hacer algo; ahí es cuando se me mete en la cabeza escribir mi historia Inocencia bajo fuego, pero le falta la mitad. Es un libro pequeño porque no tenía presupuesto.

Lo escribí para que sepan que los estuve buscando, que no estuve desaparecido. Yo, desafortunadamente, no los he encontrado (llora). Disculpe que, con tanto tiempo y años, todavía recordar a mis padres, a mi familia, me cuesta.