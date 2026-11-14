¿Vivo o muerto? Este es el documento secreto sobre la muerte del Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia

El crimen del precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay está lejos de ser aclarado en su totalidad. Aunque han capturado y condenado a varios de los responsables materiales, el autor intelectual sigue siendo un interrogante por resolver.

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La investigación ha arrojado que la Segunda Marquetalia, de alias Iván Márquez, sería la responsable de ordenar el homicidio, pero la gran duda es quién es el autor intelectual y si, como afirma María Claudia Tarazona, este ocupa una curul en el Congreso.

Por este crimen han sido capturadas nueve personas: Élder José Arteaga, alias el Costeño; William Fernando González, alias el Hermano; Andrea Martínez, alias Gabriela; Carlos Eduardo Mora, alias Veneco; Simeón Pérez, alias el Viejo, y alias Tianz, el menor de edad que le disparó a Miguel Uribe en el parque El Golfito de Modelia, Bogotá.

Iván Márquez reapareció en julio de 2024 para la instalación de los diálogos de paz con el Gobierno Petro en Caracas, Venezuela. Foto: AFP

Según las autoridades, para poder entender el magnicidio de Uribe Turbay hay que devolverse a agosto de 2019, cuando el entonces firmante de paz, Iván Márquez, traicionó los acuerdos de La Habana, Cuba, y apareció nuevamente armado junto a sus cómplices de andanzas criminales: alias El Paisa, Romaña, Jesús Santrich y el Zarco Aldinever, en un video donde anunciaban la creación de la Segunda Marquetalia.

En el video, Iván Márquez aseguró que ya las confrontaciones no serían contra los militares y policías, sino contra la clase política y económica del país. “El objetivo no es el soldado ni el policía, será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y mafiosa”, fueron las palabras de Márquez.

Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

La Segunda Marquetalia sufrió varios contratiempos en el camino: sus más sanguinarios integrantes, El Paisa, Romaña y Santrich, fueron asesinados, en lo que serían vendettas mafiosas. Quedaron como cabezas más visibles Márquez, como fundador; el Zarco Aldinever como estratega militar, y John 40 como financiador.

Para la familia de Miguel Uribe Turbay, el Zarco Aldinever es pieza clave en el magnicidio, pues según María Claudia Tarazona, viuda del precandidato presidencial, este sujeto habría articulado todo el plan para asesinar a su esposo.

Miguel Uribe Turbay, fallecido exprecandidato presidencial. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Documento secreto

En el documento en poder de SEMANA, que fue construido por las agencias de seguridad del Estado –DNI, Policía, Ejército y Fuerzas Militares–, durante el Gobierno Petro, pero que sigue siendo tenido en cuenta en la actual administración, se hace un análisis sobre el fortalecimiento de la Segunda Marquetalia en el país.

“Continúa fortaleciendo sus capacidades delictivas en territorio venezolano con énfasis en adquisición de material de guerra, inteligencia y tecnología. Igualmente, persisten las confrontaciones armadas con el ELN en los estados Bolívar y Amazonas, Venezuela”, dice el documento.

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También señala que, ante la necesidad de mantener vigente su capacidad armada en el área de injerencia delictiva, la Segunda Marquetalia incrementó las acciones de propaganda a través de panfletos, videos y actividades de extorsión, buscando generar zozobra y sensación de inseguridad”.

Frente a la situación del Zarco Aldinever, en el documento las agencias de seguridad estatal lo dan por muerto: “El asesinato del sujeto José Aldinever Sierra, alias El Zarco Aldinever, representa una afectación estratégica que profundiza el estado de debilitamiento de la facción de la Segunda Marquetalia, especialmente en el subsistema de recursos”.

El documento revela la intención de la búsqueda de un fortalecimiento de dicha organización terrorista en La Guajira y en otras regiones del Caribe y en Venezuela. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Así mismo, el documento indica que la Segunda Marquetalia mantiene como fuentes de financiación el narcotráfico y la minería ilegal, que cuenta con pistas clandestinas para el envío de cocaína al exterior.

En otro documento en poder de SEMANA, en el organigrama que tienen las agencias de seguridad sobre la Segunda Marquetalia, ya no aparece el Zarco Aldinever como cabecilla de la organización.

Figura como cabecilla principal Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y en Dirección Nacional se encuentran los nombres de John Jairo Bedoya, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, a quien Tarazona vinculó con el magnicidio de su esposo; Julio Enrique Rico, alias Nelson Robles; Gener García Molina, alias John 40, entre otros.

Iván MÁrquez Jefe de la Segunda Marquetalia Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Sobre alias Enrique Marulanda, quien es hijo biológico de Tirofijo, fundador de las Farc, e hijo de crianza de la exsenadora de las Farc, Sandra Ramírez, Tarazona lo acusó de estar implicado en el magnicidio de manera directa.

Recientemente, en una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, Tarazona dijo: “Resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda”. Y agregó: “Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal, que le pertenece a John 40, de la Segunda Marquetalia”.

María Claudia Tarazona. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según Tarazona, en medio de este contexto, Marulanda fue el que dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay, lo que lo convertiría en el autor material e intelectual del magnicidio. “Dio la orden y la coordinó”, aseguró.

La información de Tarazona sobre la presencia de la Segunda Marquetalia en Vichada o Guainía coincide con la información de las agencias de seguridad.

En los documentos reservados se indica: “Buscan consolidar (Segunda Marquetalia) el control ilegal en los afluentes hídricos, como el río Vichada, Guainía y Orinoco, para mantener un corredor de movilidad hacia la frontera con Venezuela y Brasil en el tráfico de clorhidrato de cocaína y pasta de base”.

MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Incluso, señala el documento, atacar figuras políticas tendría como fin buscar espacios de diálogo con el Gobierno. “Acciones terroristas de impacto a nivel nacional, especialmente contra la fuerza pública y altos dignatarios colombianos, buscando espacios de participación en los diálogos con el Gobierno”.

Pero la información sobre la Segunda Marquetalia va más allá. El documento revela la intención de la búsqueda de un fortalecimiento de dicha organización terrorista en La Guajira y en otras regiones del Caribe y en Venezuela.

“La probabilidad de aumentar la presencia delictiva en el departamento de La Guajira con la finalidad de fortalecer los corredores de movilidad y rutas empleadas para el tráfico de clorhidrato de cocaína hacia territorio venezolano y el Caribe”, señala el documento.

Foto de referencia sobre la Segunda Marquetalia. Foto: AFP

Así mismo, se lee que a través de las comisiones Jesús Santrich y 41, buscan mantener control en la región del estado Zulia, en Venezuela. “Se prevé el incremento de actividades tendientes a su fortalecimiento armado, financiero y de expansión delictiva en territorio nacional y en zonas de frontera. Además, en los departamentos de Vichada y Guainía”.

SEMANA consultó con María Claudia Tarazona acerca del documento secreto sobre la muerte del Zarco Aldinever. Para la viuda del candidato presidencial, se trata de un documento que no refleja la realidad y que, por el contrario, sería parte de un plan del Gobierno Petro para entorpecer la investigación, dando por muerto a alguien que tendría la puerta de entrada para llegar a los responsables intelectuales del magnicidio.

El Zarco Aldinever. Foto: InSight Crime

“El Zarco Aldinever es el enlace entre alias el Viejo, que es la mano derecha, y la organización criminal en Bogotá de alias el Costeño. La respuesta del Gobierno nacional en ese momento fue que el Zarco Aldinever fue dado de baja, y nosotros tenemos información, que además está radicada en la Fiscalía, de que el Zarco Aldinever está en Venezuela, en los campamentos de Iván Márquez”, señaló Tarazona.

Este medio consultó fuentes militares por la situación actual del Zarco Aldinever e indicaron que, por el momento, se sigue manejando la misma información que no han vuelto a escuchar su nombre en las filas de la Segunda Marquetalia y que habría fallecido.

Vivo o muerto, lo cierto es que este siniestro personaje de la Segunda Marquetalia es, de acuerdo con familiares de Miguel Uribe Turbay, una pieza de extrema importancia en el magnicidio.