Tras revelaciones de SEMANA el general (r) Eduardo Zapateiro denunció un plan de espionaje en el gobierno Petro

El escándalo que surgió tras las revelaciones de SEMANA y un plan de perfilamientos en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, ahora se convierte en una denuncia formal ante la Fiscalía y con la firma del general en retiro y el comandante del Ejército Eduardo Zapateiro.

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El excomandante habla de interceptaciones, seguimientos, perfilamientos y uso de información reservada, justamente con el propósito de seguirles los pasos políticos, opositores, periodistas, funcionarios judiciales y miembros de la Fuerza Pública.

“Gravedad reviste la presunta utilización de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyos recursos y capacidades de inteligencia financiera habrían sido desviados de sus finalidades legales para obtener información personal, financiera, telefónica, notarial, migratoria y patrimonial de personas consideradas incómodas para el Gobierno de Gustavo Petro”, señala la denuncia.

En el documento que ya está en poder de la Fiscalía, el general Zapateiro advierte que desde la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) se dieron las órdenes para adelantar esos seguimientos e interceptaciones, además de buscar la información necesaria para completar los perfilamientos a quienes aparecen ahora como víctimas.

General (r) Eduardo Zapateiro advierte un plan de espionaje en el gobierno Petro Foto: Semana

“Dentro de las personas presuntamente objeto de estas actividades aparece expresamente mi nombre, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, junto con otros generales retirados, dirigentes políticos, periodistas y funcionarios públicos. Esta circunstancia reviste especial gravedad, pues compromete mis derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre, la libertad, la seguridad personal y el debido proceso”, explicó el oficial en retiro.

Para el excomandante del Ejército, es importante que la Fiscalía logre establecer si esos seguimientos y los perfilamientos de que fue víctima fueron el sustrato para una serie de investigaciones disciplinarias y penales que se abrieron en su contra y que con estas revelaciones se demuestra que hubo un plan sistemático para afectarlo.

“La eventual utilización de información obtenida ilícitamente para construir, alimentar o promover señalamientos contra el suscrito constituiría una circunstancia de extrema gravedad, que podría revelar no solamente una vulneración sistemática de mis derechos fundamentales, sino también la utilización desviada de los organismos de inteligencia”, señala la denuncia.

El general (r) Eduardo Zapateiro denunció en la Fiscalía Foto: semana/Getty Images

En la denuncia, el general Zapateiro hace ocho solicitudes puntuales, particularmente para que se investiguen los hechos denunciados en SEMANA. Además, se preserve la prueba de estos perfilamientos en la DNI y le den el reconocimiento como víctima en el proceso que arranque.