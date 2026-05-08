Petro lanzó opinión por escándalo que golpea al general (r) Zapateiro por denuncia de acoso sexual: el mensaje agitó las redes

El lío judicial que enfrenta el excomandante del Ejército, el general en retiro Eduardo Zapateiro, no fue ajeno al presidente de la República, Gustavo Petro, quien se refirió a ese caso en particular.

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Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en la que manifestó: “No es posible que en el gobierno de Duque, donde decidieron hacer trizas la paz con las Farc y donde se dispararon exponencialmente los cultivos de hoja de coca y concomitantemente las organizaciones armadas que los controlan, el jefe de las Fuerzas Militares haya sido un presunto acosador sexual, hoy sub judice. Con delincuencia en el poder no se elimina la violencia en Colombia“.

Precisamente, este viernes 8 de mayo en una audiencia, la Fiscalía destapó sus cartas, exponiendo los mensajes del presunto acoso sexual que el entonces comandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Enrique Zapateiro, habría cometido en contra de una funcionaria que estaba contratada como asesora jurídica del Comando Cibernético de las FF. MM. Lo particular es que esa mujer también sería la pareja de otro alto oficial de la institución castrense.

De acuerdo con el ente acusador, se imputó el delito de acoso sexual, por hechos que se habrían registrado en febrero de 2022, en el que, al parecer, aprovechando su posición de comandante del Ejército Nacional, le envió varios mensajes por WhatsApp a la abogada Liliana del Pilar Zambrano con “fines sexuales”.

“Comportamiento persistente de carácter sexual orientado a ejercer presión e intimidación sobre la ciudadana Liliana”, expresó la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos.

Además, el ente acusador puso de presente en la diligencia ante un juez: “Déjame verte de pies a cabeza, déjame verte en tus cucos o sin nada y cuidado, vas al baño”.

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Pero la situación tiene más elementos, ya que también la Fiscalía relató que, en el caso de Liliana Zambrano, el general (r) Zapateiro también fue “insistente” en hacer invitaciones con insinuaciones al parecer de índole sexual, como solicitudes para verse a solas, propuestas para llegar a su residencia y pedirle fotografías y hasta videollamadas.