Gustavo Bolívar sigue sembrando dudas sobre los resultados electorales: “Esto es gravísimo”

Este lunes, 22 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la solicitud que había presentado el excandidato presidencial Iván Cepeda, de modo que se llevara a cabo un reconteo voto a voto en el exterior.

“No tendríamos cómo declarar ni la primera vuelta ni el presidente antes de su posesión. Para evitar eso, la Constitución, no el CNE ni la Registraduría, ordenó que se hiciera con la recopilación de datos que realiza la Registraduría el escrutinio que se lleva a cabo durante los ocho días de votación en los consulados de los colombianos en el exterior. Por esa razón, no es posible traer todos los votos”, dijo el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, tras descartar que se vaya a contar voto a voto lo sufragado en el exterior.

Lo anterior no cayó bien en el exsenador Gustavo Bolívar, quien continuó sembrando dudas sobre los resultados electorales.

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“El Consejo Nacional Electoral acaba de terminar los escrutinios de los consulados sin el material electoral físico y completo y únicamente con lo formularios ya consolidados y digitalizados desde el exterior. Siempre solicitamos que los escrutinios de los consulados se hicieran con el traslado de las valijas diplomáticas a Colombia, junto con el material electoral físico, para garantizar transparencia, trazabilidad, verificación y plenas garantías”, empezó diciendo Bolívar en un mensaje en X.

Y agregó el exsenador: “Ya el presidente @petrogustavo había denunciado: “Hay mas de mil inscritos con E3 y en el consulado se inscribieron menos de 80. Esa es la metodología para aumentar el censo electoral, así se repite en Chile, Ecuador, Estados Unidos México. Las fechas claves son del 9 de enero al 31 de marzo”.

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Por lo tanto, Bolívar aseguró que, supuestamente, se vulneró el censo electoral, al menos en las elecciones en el exterior que también dieron el triunfo en las urnas a Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia.

“Se vulneró el censo electoral al menos en las elecciones en el exterior y se modificaron los E14 después de puesto gracias a la decisión del registrador de quitara estampilla del tiempo y el candado Hash en la metadata del formulario E14.” Teniendo en cuanta que más de la mitad de la ventaja que nos lleva ADLE sale del exterior, esto es gravísimo y genera una opacidad grave sobre el proceso electoral", concluyó Bolívar en su mensaje en X, este martes 23 de junio.