El Pacto Histórico rechazó decisión del CNE sobre comisiones escrutadoras en el exterior

El Pacto Histórico, partido que avaló la candidatura de Iván Cepeda, se mostró en contra de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las comisiones escrutadoras en el exterior.

Presidente del CNE entregó balance del escrutinio: ya se han resuelto las solicitudes de varias mesas a nivel municipal

“El Consejo Nacional Electoral decidió hoy adelantar y dar por escrutada la votación de los consulados colombianos en el exterior sin contar con el material electoral físico proveniente de dichos consulados. La actuación se realizó exclusivamente con base en formularios previamente consolidados y digitalizados desde el exterior”, aseguraron.

Según dijeron, esta decisión constituiría una afectación a los principios de transparencia, publicidad, control ciudadano, entre otros.

“El escrutinio no puede reducirse a la simple lectura o convalidación de datos previamente consolidados, sino que debe permitir la confrontación efectiva entre los resultados reportados y los documentos electorales originales que soportan la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas”, dijeron.

Asimismo, afirmaron que desde hace varios días han solicitado que los escrutinios de los consulados se hagan una vez las valijas diplomáticas y el material electoral físico completo estén en el país para que puedan ser verificados por parte de las organizaciones políticas.

Agregaron que esta solicitud fue presentada ante el CNE, la Procuraduría General y demás entidades que integran la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Este martes 23 de junio, fue reiterada esta situación en una audiencia pública de escrutinios.

“En todas las ocasiones nuestra solicitud fue rechazada. Por los mismos hechos, radicamos acción de tutela para garantizar los derechos fundamentales a la participación política y al debido proceso electoral”, afirmaron.

El presidente del CNE informó sobre el proceso de escrutinio. Foto: Cortesía / Suministrada a El País.

Desde el petrismo reclamaron porque los resultados hayan sido declarados escrutados sin que, según ellos, las organizaciones políticas y la ciudadanía hayan conocido los elementos materiales para ejercer control o formular observaciones.

En las últimas horas, el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, se refirió al proceso de escrutinio y descartó que se vaya a contar voto a voto lo sufragado en el exterior.

“No tendríamos cómo declarar ni la primera vuelta ni el presidente antes de su posesión. Para evitar eso, la Constitución, no el CNE ni la Registraduría, ordenó que se hiciera con la recopilación de datos que realiza la Registraduría el escrutinio que se lleva a cabo durante los ocho días de votación en los consulados de los colombianos en el exterior. Por esa razón, no es posible traer todos los votos”, descartó Quiroz.