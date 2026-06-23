El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, entregó un nuevo balance sobre el escrutinio que desarrollan las autoridades electorales del país, tras las reclamaciones que han hecho desde la campaña de Iván Cepeda.

Cristian Quiroz, presidente del CNE, explica que no todas las reclamaciones son aceptadas: “Es lo que dice la norma, las dos campañas lo saben”

“Todos los procesos electorales tienen algunos inconvenientes y algunas solicitudes. Ese tipo de solicitudes tuvieron que presentarse ahí, ante los jueces de la República y ante los notarios, muchos de ellos fueron resueltos o están resueltos en esas mesas”, aclaró Quiroz.

Asimismo, indicó que, en el caso de las que no fueron resueltas y persistan las reclamaciones, como sucede en las departamentales, estas llegarán al CNE para su evaluación.

“Todas las solicitudes que presenten los colombianos tendrán que ser absueltas. Los formularios y las que están sin firma, siendo una obligación de los jurados, que fueron las mesas que declararon que no contaron, que fueron excluidas, los servidores públicos transitorios, que son los jurados de votación, tendrán que responder ante las autoridades administrativas y judiciales”, agregó el magistrado.

Quiroz se refirió a la solicitud de traer todos los votos del exterior y aclaró que la Constitución establece que no sería posible traerlos por los tiempos, pues eso no se lograría antes de la posesión del nuevo mandatario.

Según el CNE, cinco niveles de verificación garantizan la transparencia y legitimidad de los resultados de la jornada electoral del 21 de junio. Foto: Consejo Nacional Electora, CNE.

“No tendríamos cómo declarar ni la primera vuelta ni el presidente antes de su posesión. Para evitar eso, la Constitución, no el CNE ni la Registraduría, ordenó que se hicieran con la recopilación de datos que hace la Registraduría, el escrutinio que se hace durante los 8 días de votación de los consulados de los colombianos en el exterior. Por esa razón es que no es posible traer todos los votos”, agregó.

Quiroz aclaró en las últimas horas que continúa el proceso de escrutinio en todo el país, pero que ya finalizó la etapa municipal.

“Nosotros estamos, en este momento, con nuestros equipos, participando del escrutinio. La noche del domingo finalizó el escrutinio municipal; en el día de ayer se realizó el escrutinio departamental y creemos que este miércoles se hará el nacional. Estamos a la espera del escrutinio de la votación internacional”, expresó Quiroz.

Por ahora, desde el petrismo siguen teniendo la esperanza de que con el escrutinio logren recoger los 250.000 votos que necesitan para superar a Abelardo De La Espriella; sin embargo, parece una tarea titánica, pues en el histórico de las elecciones en el país no se ha logrado revertir un resultado de esa manera.