Escrutinio en Colombia 2026 | Así avanza el conteo oficial de votos por departamentos este lunes 22 de junio

Tras una de las jornadas electorales más reñidas de los últimos años, Colombia entró en una nueva fase clave para definir quién será el próximo ocupante de la Casa de Nariño.

¿Puede el escrutinio cambiar el resultado del preconteo en Colombia a favor de Iván Cepeda?

Aunque el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional permitió conocer una tendencia inicial la noche del domingo 21 de junio, el resultado oficial dependerá del escrutinio que adelantan jueces, abogados y comisiones escrutadoras en todo el país.

A diferencia del preconteo, que tiene un carácter informativo y no vinculante, el escrutinio consiste en la revisión detallada de las actas electorales, la verificación de formularios E-14 y la resolución de reclamaciones presentadas por campañas y testigos electorales. Este proceso es el que finalmente determina el resultado oficial de las elecciones presidenciales.

Las autoridades electorales han señalado que el trabajo se desarrolla de manera simultánea en departamentos, municipios y ciudades, donde se confronta la información reportada en las mesas de votación con los documentos oficiales para garantizar la transparencia del proceso.

Así va el escrutinio en Colombia

Según el más reciente reporte de la Registraduría Nacional, el país registra un avance del 99,85 % en el proceso de escrutinio presidencial, con 118.172 mesas revisadas de las 118.350 instaladas para la segunda vuelta. Aún permanecen pendientes 178 mesas, equivalentes al 0,15 % del total nacional.

En varias regiones el proceso ya concluyó al 100 %. Es el caso de Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, donde todas las mesas previstas ya fueron escrutadas.

Otros territorios se encuentran en la recta final. Antioquia registra un avance del 99,93 %, con 15.790 mesas escrutadas de 15.801; Bogotá alcanza el 99,83 %, con 17.134 de las 17.164 mesas revisadas; Boyacá llega al 99,94 %; Cauca al 99,74 %; Nariño al 99,69 % y Santander al 99,54 %.

Entre los departamentos que aún presentan mayores porcentajes pendientes aparecen Amazonas, donde se han escrutado 161 de las 176 mesas previstas, para un avance del 91,48 %, y Vaupés, que reporta 64 de 88 mesas revisadas, equivalente al 72,73 % del total.

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¿Qué sigue en el proceso?

Las autoridades electorales continuarán con la revisión de las actas y la atención de reclamaciones que puedan surgir durante el escrutinio. Una vez finalice este procedimiento, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral consolidarán los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial.

El escrutinio es considerado la etapa definitiva del proceso electoral, ya que permite corregir inconsistencias, verificar la información reportada por las mesas y entregar la certificación oficial de los resultados que definirán quién gobernará Colombia durante los próximos cuatro años.

Mientras se termina el conteo oficial, las campañas están atentas a los informes de las comisiones de escrutinio, especialmente en las áreas donde la diferencia entre los candidatos fue pequeña, ya que cualquier cambio puede influir en el resultado final que certifiquen las autoridades electorales.