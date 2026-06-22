¿Puede el escrutinio cambiar el resultado del preconteo en Colombia a favor de Iván Cepeda?

El presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico no han reconocido los resultados del preconteo de la segunda vuelta por la Casa de Nariño que anticiparon el triunfo de Abelardo De La Espriella sobre Iván Cepeda y tomaron la decisión de esperar los números que arroje el escrutinio, el momento cuando los jueces de la República dan el visto bueno a los votos obtenidos en la contienda y el Consejo Nacional Electoral (CNE) declara el ganador de la elección.

Aunque en la izquierda se mantiene la esperanza de un cambio en las cifras, no se tiene un antecedente en Colombia de que el preconteo cambie considerablemente en el escrutinio. Por ejemplo, en la primera vuelta por la Casa de Nariño, el pasado 31 de mayo, la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio marcó el 99,94 por ciento.

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Alfonso Portela, exregistrador y consultor electoral, explicó en SEMANA que todo tiene su origen en el documento E-14, las páginas que diligencian los jurados en las mesas de votaciones donde reportaron cinco cifras: votos por Iván Cepeda, votos por Abelardo De La Espriella, votos en blanco, votos nulos y votos no marcados. Esos mismos números se escribieron en tres páginas usadas para el escrutinio, preconteo y digitalización.

Para el experto, es poco probable que se dé un cambio sustancial en los números porque los reportes tienen la misma génesis: “Difícilmente, va a cambia el resultado que se dio en el preconteo y escrutinio porque se usan las mismas cifras. Lógicamente, no hay posibilidad de que cambie”. Sin embargo, no se descartan reclamaciones que, a su juicio, podrían modificar entre 2.000 y 4.000 votos a favor de Cepeda, cifra que no le alcanza para superar a De La Espriella.

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La insistencia del presidente Gustavo Petro es que los abogados del Pacto Histórico asistan a las zonas escrutadoras para monitorear cada uno de los votos y presenten las impugnaciones que sean necesarias.

Si todo sale como está planeado, es probable que el Consejo Nacional Electoral declare como ganador a Abelardo De La Espriella el próximo jueves. De ser así, Petro ya anticipó que respetaría la decisión y se alistaría el período de empalme.