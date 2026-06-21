“Vamos a escrutinios”: el presidente Gustavo Petro hizo el primer pronunciamiento tras el preconteo

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el preconteo de las elecciones según las cuales Abelardo De La Espriella lidera sobre Iván Cepeda con más del 99,58 % de las mesas informadas.

🔴 EN VIVO | Cómo van las elecciones hoy en Colombia 2026: con el 97,00 % de las mesas informadas, De La Espriella lidera con el 49,84 % frente al 48,51 % de Cepeda

“Dato sobre el preconteo contando poblacionalmente. Abelardo 49,3 % y Cepeda 49 %. Vamos a escrutinios”, confirmó el mandatario.

El presidente hizo varias declaraciones en el mismo sentido y pidió que sean revisadas las mesas. “Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, afirmó.

En otro trino, el presidente volvió a insistir en las alertas de supuesto fraude electoral:

“Informe de testigos digitales. Está subiendo la registraduría formularios E14 sin firmas de jurados. Esas mesas deben ser, de inmediato, impugnadas, es estricto que los formularios vayan firmados por los formularios E14. La votación casi empatada, nadie llega al 50 %, obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo va 49 % versus 48 %”.

Con el boletín número 18 de la Registraduría, con el 99,65 % de las mesas informadas, Abelardo De La Espriella sería el ganador de la contienda con 12.921.702 votos (49,65 %), frente a 12.673.392 de Iván Cepeda (48,70 %).

Al tratarse de menos de 300.000 votos de diferencia entre los candidatos, el petrismo buscará impugnar las mesas y enfocarse en el escrutinio para intentar revertir ese resultado.

El presidente Petro pidió que las mesas sean impugnadas. Foto: Alejandro Acosta

Algunos líderes políticos ya felicitaron a Abelardo De La Espriella por ese triunfo, según el escrutinio informado por la Registraduría:

“Colombia ha elegido a un nuevo presidente. Felicito a Abelardo de la Espriella, nuevo gobernante de Colombia, y a José Manuel Restrepo, nuevo vicepresidente de nuestra patria, por su victoria, y les deseamos éxito en su gestión. También felicito a la Registraduría por unas elecciones libres y transparentes”, señaló el expresidente Iván Duque.

Hya expectativa porque días antes algunos cercanos al presidente Petro habían hablado de que si no ganaba Cepeda, el país se podía “incendiar”. “Indudablemente, se va a incendiar el país”, aseguró el exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo.

El exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, envió un mensaje similar. “Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”, dijo.

Según Bolívar, “la gente no es manca” y por eso protestarían. “La gente no va a dejar que la destripen con los brazos cruzados. Qué pesar que todos estos avances que hemos tenido en estos cuatro años se dañen solamente porque una muy buena parte de la población, la mitad exactamente, esté pensando que la opción es anular al contrario”, agregó.