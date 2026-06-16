Gustavo Bolívar dice que si gana Abelardo de la Espriella los empresarios quedan notificados: “El país se va a incendiar”

El exsenador Gustavo Bolívar se refirió a la contienda electoral de cara a la segunda vuelta del 21 de junio. Según dijo, si llega a ganar el candidato Abelardo de la Espriella, se registrarían protestas en el país en contra del nuevo gobierno.

“Indudablemente el país se va a incendiar”: polémica advertencia del exdirector de UNGRD, hoy en la campaña de Iván Cepeda, si la izquierda pierde las elecciones

“Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”, aseguró Bolívar en un evento de campaña en favor de Iván Cepeda.

Y agregó: “La gente no es manca, la gente no va a dejar que la destripen con los brazos cruzados. Qué pesar que todos estos avances que hemos tenido en estos cuatro años se dañen solamente porque una muy buena parte de la población, la mitad exactamente, esté pensando que la opción es anular al contrario”.

Bolívar dijo que, de esa manera, han empezado algunos países que, según él, “terminaron en genocidio”. “Nosotros, por nuestra parte, continuamos con el segundo gobierno del cambio, progresista, a profundizar estos cambios sociales que se vienen haciendo”, dijo el exsenador.

Una de las alertas que se ha generado en las elecciones es que, si llega a ganar Abelardo de la Espriella, desde el petrismo puedan convocar a marchas y movilizaciones y eso genere algo similar a las protestas del 2021 en las que se registraron desmanes y enfrentamientos con la fuerza pública.

Otros líderes del petrismo han hablado de ese hecho. Por ejemplo, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Carlos Carrillo hizo una alerta similar.

“Indudablemente se va a incendiar el país”, aseguró Carrillo en el programa Desnúdate con Eva Rey. Cuando la periodista le preguntó si no sería mejor que hubiera un llamado para que eso no sucediera, Carrillo contestó que “eso no funciona así”.

Desde el petrismo han dicho que si gana Abelardo de la Espriella el país se "incendiará". Foto: Catalina Olaya

El exfuncionario dijo que si De la Espriella gana, saldrá gente a las calles a protestar.

El jefe de debate de Abelardo de la Espriella, Mauricio Gómez Amín, le contestó a Carrillo. “Somos más los colombianos decentes, trabajadores, que queremos un país mejor, que los que quieren caos, violencia y destrucción. No lo vamos a permitir y hoy sabemos que la comunidad internacional nos respalda, nos acompaña. Colombia es un país de instituciones; en Colombia hay contrapesos, hay altas cortes, hay medios de comunicación; esto no es una dictadura”, afirmó.

Por su parte, la excandidata presidencial Paloma Valencia, quien respalda a De la Espriella, dijo que cuando se pierde en política y se es demócrata, se tienen que aceptar los resultados.