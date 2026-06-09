El Gobierno nacional publicó el Decreto 0584 de 2026 con el que aceptaron la renuncia del hasta ahora director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, tras haber sido suspendido por la Procuraduría por supuesta participación indebida en política.

Carlos Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD: presidente Petro tendrá la última palabra

Además, se anuncia que se dejará en encargo a Rafael Enrique Cruz Rodríguez, quien hasta ahora se ha venido desempeñando como subdirector general de la UNGRD.

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