Política

Le aceptan renuncia al director de la UNGRD, Carlos Carrillo; este es el funcionario que quedó a cargo de la entidad

El hasta ahora director había presentado su renuncia en los últimos días.

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Redacción Semana
9 de junio de 2026 a las 11:13 a. m.
Carlos Carrillo había presentado su renuncia recientemente.
Carlos Carrillo había presentado su renuncia recientemente. Foto: Guillermo Torres Reina

El Gobierno nacional publicó el Decreto 0584 de 2026 con el que aceptaron la renuncia del hasta ahora director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, tras haber sido suspendido por la Procuraduría por supuesta participación indebida en política.

Carlos Carrillo y Gustavo Petro.
Carlos Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD: presidente Petro tendrá la última palabra

Además, se anuncia que se dejará en encargo a Rafael Enrique Cruz Rodríguez, quien hasta ahora se ha venido desempeñando como subdirector general de la UNGRD.

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