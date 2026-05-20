Corrupción en la UNGRD: Olmedo López aceptó cargos y anunció que seguirá colaborando con las autoridades judiciales

El próximo martes 26 de mayo, la jueza 17 de control de garantías de Bogotá emitirá su decisión frente al allanamiento a cargos realizado por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez.

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Después de que en dos oportunidades se rechazara el preacuerdo firmado entre López Martínez y la Fiscalía General, el exfuncionario decidió aceptar su participación en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado.

Todo esto, por los hechos que rodearon el desvío de millonarios contratos de obra y de intervención celebrados entre los años de 2022 y 2023, y que, a la postre, fueron utilizados para comprar la conciencia de congresistas.

Igualmente, se comprometió a entregar su declaración bajo juramento en los juicios que se adelanten contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González (quien se encuentra fuera del país desde noviembre de 2024), el exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha (prófugo de la justicia), y los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

En este sentido, indicó que entregará información en los expedientes que vinculan a otras 19 personas, entre las que se destacan la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, y los congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, Wadith Manzur y Karen Manrique.

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Compromisos con la justicia

En medio de la audiencia, el exdirector de la UNGRD, quien se encuentra privado de la libertad en una guarnición militar, señaló que su compromiso de colaboración con la justicia sigue intacto.

“Hoy doy gracias a Dios, que en su inmensa misericordia me ha permitido llegar vivo a esta instancia. Comparezco hoy ante su despacho de manera libre, voluntaria, consciente, acompañado de mi defensa técnica, con el propósito de reiterar eso que he venido manifestando desde hace mucho tiempo, desde los inicios de este proceso, mi voluntad de aceptar responsabilidad, colaborar con la administración de justicia y asumir las consecuencias jurídicas derivadas de las mismas actuaciones”, indicó Olmedo López.

El exfuncionario reveló que la manifestación de aceptar cargos no puede verse como una “decisión oportunista” y “mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, e indicó que existe una matriz de colaboración que ha venido cumpliendo, declarando ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en dos casos de gran envergadura.

“Honorable juez, yo entiendo perfectamente la gravedad de los hechos investigados y entiendo también el impacto institucional y social que esto ha generado en el país. Soy plenamente consciente de la responsabilidad histórica y jurídica que implica comparecer hoy ante este despacho y aceptar públicamente mi responsabilidad penal. Y precisamente por eso quiero manifestar de manera clara, directa y sin ambigüedades: acepto los cargos formulados por la Fiscalía”, recalcó.

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Olmedo López añadió durante su intervención: “Mi voluntad de aceptación jamás desapareció. Nunca me retracté materialmente. Nunca abandoné mi decisión de colaborar. Nunca decidí convertir este proceso en una confrontación adversarial contra el Estado. Por el contrario, siempre he permanecido ante las autoridades y siempre he mantenido mi disposición de comparecer aportando verdad y asumiendo responsabilidades. Honorable juez, también quiero algo que considero importante desde el punto de vista humano”.

El exfuncionario fue enfático en señalar que su actuación le causó un enorme daño a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y el Estado, por lo que ha presentado excusas de manera constante.