Elecciones presidenciales 2026: Fuerza Pública en Nariño usará tecnología para verificar a testigos electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutó un plan de capacitación técnica en el departamento de Nariño con el propósito de optimizar la seguridad y la transparencia de cara a la jornada democrática del próximo domingo 31 de mayo.

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A través de su equipo territorial, el CNE lideró jornadas pedagógicas dirigidas de forma exclusiva a miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Infantería de Marina, quienes custodiarán el orden público durante los comicios de Presidencia y Vicepresidencia de la República.

La jornada de capacitación fue adelantada por el Consejo Nacional Electoral. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Las sesiones de formación se concentraron en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Pasto y en el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento No. 23 del Ejército Nacional.

En estos espacios de instrucción, se logró capacitar a una cifra aproximada de 900 integrantes de la Fuerza Pública, en un grupo que incluyó a oficiales, suboficiales, comandantes y personal operativo.

Todos ellos tendrán la misión de realizar labores de acompañamiento y control en las diferentes zonas de sufragio dispuestas en la capital del departamento.

La aplicación ‘Comitium en Línea’ como eje del blindaje técnico

Un componente importante de estas capacitaciones coordinadas por el CNE fue el entrenamiento práctico en el uso de la aplicación Comitium en Línea.

Esta plataforma tecnológica, implementada por las autoridades electorales, es una herramienta fundamental para robustecer la vigilancia, el seguimiento y la verificación en tiempo real de los ciudadanos que pretendan ingresar a los recintos bajo la figura de testigos electorales acreditados.

El objetivo prioritario es que los miembros de la Fuerza Pública puedan constatar que las personas que se presenten como testigos en los diferentes puestos de votación cuenten con la debida acreditación expedida por el Consejo Nacional Electoral.

La Fuerza Pública será la encargada de hacer acompañamiento en los distintos puestos electorales. Foto: Elecciones legistativas 2026 en Popayán

Esta medida busca garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso democrático, evitando riesgos asociados a la suplantación de identidad en las urnas.

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Radiografía y cifras logísticas en Pasto

La preparación de este contingente de uniformados responde al mapa logístico estructurado para la capital nariñense. De acuerdo con los datos reportados oficialmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Pasto tendrá el siguiente esquema de votación para la jornada presidencial del 31 de mayo: