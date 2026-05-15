Media Maratón Dorada en Montería: una carrera que corre por el sueño de niños con cáncer y familias damnificadas

El deporte en la capital cordobesa se prepara para una jornada que trasciende el ámbito competitivo. La Fundación A la Rueda Rueda oficializó su vinculación a la segunda versión de la Media Maratón Dorada.

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Este es un evento social coordinado por la Fundación IMAT que tiene como objetivo central brindar apoyo económico y social a cuatro menores diagnosticados con cáncer, cuyas familias padecieron además las consecuencias de las inundaciones ocurridas en el departamento de Córdoba durante febrero.

Media Maratón Dorada. Foto: Suministrada a Semana API

La iniciativa busca convocar a atletas y comunidades locales en un circuito donde la actividad física se convierte en el vehículo para canalizar recursos y asistencia humanitaria hacia estas familias en condición de vulnerabilidad.

Una alianza por el bienestar social de la región

La cooperación entre los dos organismos sociales pretende amplificar el alcance de la convocatoria y asegurar un respaldo integral a los casos seleccionados.

La organización anfitriona acumula una trayectoria de 13 años en la estructuración de certámenes atléticos con enfoque filantrópico, consolidando una red de solidaridad que involucra de manera activa a los diferentes sectores de la sociedad cordobesa.

Para esta ocasión, las instituciones aliadas orientan sus capacidades logísticas y de difusión hacia la atención de estas historias particulares que requieren intervención inmediata debido a la complejidad de la coyuntura de salud y de vivienda que atraviesan.

Programación y propósito del certamen

La jornada deportiva y benéfica está programada para el próximo domingo 24 de mayo. Bajo la consigna institucional “Tan Solo Un Instante”, la organización proyecta transformar la participación de cada competidor en un aporte directo para el cumplimiento de las metas de estabilización de los núcleos familiares afectados.

Con el desarrollo de esta nueva edición, los promotores buscan ratificar la viabilidad de los eventos masivos como plataformas eficientes de cohesión social, orientadas a mitigar las problemáticas prioritarias de la población infantil en el noroccidente del país.

Inundaciones en Córdoba a principios del 2026. Foto: Defensoría del Pueblo

Además este evento ayudaría a generar conciencia social frente a las diferentes problemáticas que pueden estar sufriendo personas en condición de vulnerabilidad, además en un contexto donde las carreras atléticas están tomando especial relevancia.

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