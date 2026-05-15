Lluvias en Colombia: pronóstico del clima nacional para el viernes 15 de mayo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el pronóstico del clima para el viernes 15 de mayo en el territorio nacional.

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Según el instituto, se prevé que los mayores volúmenes de lluvia acumulada se registren en amplios sectores de las regiones Pacífica, norte de la Andina, Orinoquía y Amazonía.

Comportamiento por regiones según el Ideam

Caribe e Insular: El instituto estima cielo entre ligero a parcialmente nublado. Se presentarán lluvias ligeras a moderadas en el sur de Córdoba, centro-sur de Bolívar, sur de Sucre, Magdalena y Cesar, además de precipitaciones ligeras en Atlántico. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se prevé cielo ligeramente nublado con posibilidad de lluvias ligeras.

El instituto estima cielo entre ligero a parcialmente nublado. Se presentarán lluvias ligeras a moderadas en el sur de Córdoba, centro-sur de Bolívar, sur de Sucre, Magdalena y Cesar, además de precipitaciones ligeras en Atlántico. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se prevé cielo ligeramente nublado con posibilidad de lluvias ligeras. Andina y Pacífica: Las principales lluvias de la región andina se estiman en Antioquia, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Eje Cafetero, sur del Tolima y Huila. Para la región Pacífica, el Ideam pronostica lluvias moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, especialmente en la tarde y noche.

Las principales lluvias de la región andina se estiman en Antioquia, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Eje Cafetero, sur del Tolima y Huila. Para la región Pacífica, el Ideam pronostica lluvias moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, especialmente en la tarde y noche. Orinoquía y Amazonía: Se prevén condiciones nubosas con precipitaciones moderadas en Meta, Casanare, Vichada y Guainía; en la Amazonía, estas precipitaciones serían de moderadas a fuertes en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés, así como el piedemonte amazónico.

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Pronóstico del Ideam para ciudades principales

El reporte de la entidad detalla las condiciones y temperaturas máximas para los centros urbanos:

Barranquilla: Predominio de tiempo seco con cielo parcialmente nublado (Máx.: 35 °C).

Predominio de tiempo seco con cielo parcialmente nublado (Máx.: 35 °C). Cartagena: Cielo entre ligero y parcialmente nublado con tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en la mañana (Máx.: 33 °C).

Cielo entre ligero y parcialmente nublado con tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en la mañana (Máx.: 33 °C). Bucaramanga: Posibles lluvias moderadas en la tarde y noche (Máx.: 29 °C).

Posibles lluvias moderadas en la tarde y noche (Máx.: 29 °C). Medellín: Probables lluvias ligeras y moderadas durante la tarde y noche (Máx.: 27 °C).

Probables lluvias ligeras y moderadas durante la tarde y noche (Máx.: 27 °C). Cali: Condiciones mayormente nubladas con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la jornada (Máx.: 30 °C).

Condiciones mayormente nubladas con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la jornada (Máx.: 30 °C). Tunja y Popayán: Tunja tiene probabilidad de lluvias entre ligeras a moderadas en tarde y noche (Máx.: 18 °C), mientras que Popayán espera precipitaciones en la mañana (Máx.: 25 °C).

Distintas zonas del país el día de hoy presentaran precipitaciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Clima en Bogotá

De acuerdo con la información emitida por el Ideam, la capital del país mantendrá condiciones secas durante la mañana. Sin embargo, para las horas de la tarde se estiman lluvias ligeras y lloviznas sobre sectores del norte y occidente de Bogotá, especialmente en zonas de las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón y Ciudad Bolívar. La temperatura mínima se estimó en 10 °C y la máxima alcanzará los 20 °C, retornando al tiempo seco durante la noche.