¿Por qué no llueve? DIMAR revela las causas del intenso tiempo seco en el Caribe colombiano

La Dirección General Marítima (DIMAR) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) han alertado acerca de las condiciones climáticas que afectan al norte de Colombia.

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Según DIMAR, la región Caribe atraviesa una fase de tiempo seco persistente, impulsada por un fenómeno conocido como “tapón térmico” que impide la formación de nubes y eleva la sensación de calor a niveles críticos.

Este fenómeno se debe a una masa de aire cálida y seca, sumada al fortalecimiento de los vientos alisios, lo que mantiene los cielos despejados y aumenta la radiación solar directa sobre las principales ciudades de esta zona del país.

Distintas zonas de Colombia están atravesando un tiempo seco debido a ciertas condiciones metereológicas. Foto: Getty Images

Sensaciones térmicas estimadas por zona

La DIMAR, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), proyecta las siguientes temperaturas máximas y sensaciones térmicas:

Coveñas: Entre 25 °C y 41 °C (la más alta de la región).

Entre 25 °C y 41 °C (la más alta de la región). Riohacha: Entre 25 °C y 40 °C.

Entre 25 °C y 40 °C. Golfo de Urabá y Darién: Entre 24 °C y 39 °C.

Entre 24 °C y 39 °C. Barranquilla: Entre 26 °C y 38 °C.

Entre 26 °C y 38 °C. Cartagena: Entre 27 °C y 37 °C.

Entre 27 °C y 37 °C. Puerto Bolívar: Entre 25 °C y 37 °C.

Entre 25 °C y 37 °C. Santa Marta: Entre 26 °C y 34 °C.

Entre 26 °C y 34 °C. San Andrés y Providencia: Entre 30 °C y 32 °C.

Causas del calor intenso

Los expertos señalan tres factores atmosféricos que están interactuando para generar este clima extremo:

Disminución del vapor de agua: La falta de humedad en la atmósfera dificulta que se formen nubes de lluvia o tormentas. Circulación anticiclónica: Un sistema de altas presiones sobre el Atlántico Norte está favoreciendo el descenso de aire seco hacia el Caribe colombiano. Tapón térmico: Una masa de aire cálido actúa como una barrera que inhibe el desarrollo de la nubosidad, manteniendo las temperaturas por encima de los promedios históricos.

Se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante el calor extremo. Foto: Getty Images

Panorama nacional y recomendaciones

El Ideam informó que esta ola de calor no es exclusiva del Caribe, ya que se han registrado eventos térmicos extremos en lugares como Chiscas (Boyacá) y el archipiélago de San Andrés. Se prevé que las altas temperaturas continúen en el norte de la región andina y la Orinoquía durante el resto de la semana.

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A pesar del calor predominante, el instituto aclaró que podrían presentarse lluvias aisladas en otras zonas del país hacia el jueves 14 de mayo. Por su parte, la Autoridad Marítima Colombiana instó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, mantenerse hidratados y consultar los reportes actualizados en las redes oficiales de la entidad.