Policía desarticuló red delincuencial que ocultaba marihuana en árboles de parques en Bogotá; así fue el operativo

La estructura delincuencial escondía marihuana en árboles, contadores de servicios públicos y hasta señalizaciones de parques para evadir a las autoridades.

Honorarios, vuelos y escoltas: los millonarios gastos del Gobierno Petro en la “paz total” revelados por concejal de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, anunció este lunes 11 de mayo la desarticulación del grupo delincuencial conocido como Tren del Llano, señalado de comercializar estupefacientes en parques y zonas cercanas a colegios de la localidad de Engativá.

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la operación se desarrolló en el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’ y permitió ejecutar ocho diligencias de allanamiento en las localidades de Engativá y Santa Fe.

Las autoridades capturaron a siete hombres y dos mujeres, ocho de ellos de nacionalidad venezolana y uno colombiano, quienes, según la investigación, se dedicaban al expendio de marihuana al menudeo en sectores como los parques Linterama y Granjas del Dorado.

La Policía de Bogotá dio a conocer los operativos que ejecutaron para dar con la captura de 9 personas. Foto: Policía de Bogotá

Según explicó el oficial, la banda operaba incluso frente a niños, niñas y adolescentes que frecuentaban estas zonas debido a la cercanía de instituciones educativas. Para evitar ser descubiertos, escondían las dosis en huecos bajo los árboles, mallas, señalizaciones de los parques y contadores de servicios públicos de viviendas cercanas.

“Ellos expendían este estupefaciente delante de los niños, niñas y adolescentes alrededor de los parques y de las zonas de colegios”, indicó el brigadier general Cristancho durante la vocería oficial.

Pese a que intentaron ocultar la evidencia, el equipo de inteligencia recogió las pruebas suficientes para procesarlos por diversos cargos delictivos. Foto: Policía de Bogotá

Las investigaciones se extendieron durante ocho meses e incluyeron labores de agente encubierto, seguimientos y vigilancias realizadas por unidades de Investigación Criminal, y uniformados del CAI Engativá.

Hombre cayó con $ 168 millones en billetes falsos en vía del Valle: viajaba en bus entre Ipiales y Medellín

Entre los capturados figura alias Chuy, señalado cabecilla de la estructura criminal, quien tenía antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, era el encargado de coordinar la distribución de la droga mediante recorridos en bicicleta y de recaudar el dinero producto de las ventas. También fueron detenidos alias Diego y alias Pudy, presuntos responsables del control del expendio.

Durante los allanamientos, las autoridades aseguraron que algunos integrantes intentaron deshacerse de la evidencia arrojando marihuana al inodoro. Además, en una de las viviendas encontraron materiales para la fabricación y distribución de drogas sintéticas.

Escondían las dosis en huecos bajo los árboles, mallas, señalizaciones de los parques y contadores de servicios públicos. Foto: Policía de Bogotá

En el operativo fueron incautadas tres armas traumáticas, un arma de fuego, munición, dosis de estupefacientes listas para su distribución y dinero en efectivo, presuntamente obtenido por la venta de droga.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Seis de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, una mujer quedó con prisión domiciliaria y otra persona fue dejada en libertad.