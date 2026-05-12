Sorprenden a hombre caminando por el centro de Bogotá con una granada: policías quedaron atónitos cuando revisaron quién era

Policías que se movilizaban por el barrio La Estanzuela, en el centro de Bogotá, notaron a un hombre de nacionalidad extranjera con actitud sospechosa, motivo por el cual le solicitaron una requisa.

Lo hechos se presentaron puntualmente en la calle 8 con carrera 15. Al requisar al hombre de 35 años, los uniformados le encontraron una granada de fragmentación, motivo por el cual fue necesaria la presencia en el lugar de unidades antiexplosivos, quienes aplicaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de los habitantes del sector.

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“En medio de la verificación fue hallada una granada de fragmentación. De inmediato, la patrulla de vigilancia solicitó el apoyo de la unidad antiexplosivos, quien confirmó que el artefacto contaba con sus sistemas de seguridad, permitiendo su traslado sin riesgo”, indicó el teniente coronel Nilson Figueroa, comandante de la Estación de Policía de Los Mártires.

Inmediatamente, el hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

🚨Poniendo en peligro la vida de ciudadanos, este hombre fue capturado caminando "como si nada" con una granada de fragmentación en sus bolsillos.



Fue en el barrio La Estanzuela de #Mártires donde fue identificado y capturado. Además, cuenta con orden de captura por este delito. pic.twitter.com/isChnCUwhX — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 12, 2026

Posteriormente, al verificar la identidad del hombre, los policías lograron establecer que se se trataba de un individuo que tenía una orden judicial vigente desde 2024, emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, con una condena de nueve años de prisión por el mismo delito.

Por lo tanto, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización, mientras avanzan las investigaciones para establecer la procedencia de la granada de fragmentación.

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“La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o al CAI más cercano”, agregó el teniente coronel Figueroa.