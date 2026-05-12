La apertura de la convocatoria académica 2026-2 del Multicampus Universitario de Suba encendió una nueva controversia en Bogotá.

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Mientras cientos de jóvenes ya pueden postularse a programas técnicos, tecnológicos y profesionales, desde el Concejo advierten que la obra definitiva del proyecto aún no ha comenzado materialmente y que gran parte del proceso sigue atado a estudios, estructuración y trámites pendientes.

El Ministerio de Educación, en cabeza de Daniel Rojas, no tendría cómo financiar el multicampus universitario de Suba, en Bogotá Foto: SEMANA

La alerta fue lanzada por el concejal Fabián Puentes, del partido MIRA, quien aseguró que las respuestas entregadas por el Ministerio de Educación, el IDU y la Agencia Atenea muestran una distancia entre los anuncios públicos y el estado real del proyecto.

Según explicó, aunque el Multicampus ha sido presentado oficialmente como una iniciativa “en ejecución”, los documentos técnicos continúan hablando de factibilidad, estructuración integral y futuras contrataciones.

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Concejal Fabián Puentes Foto: Concejo de Bogotá

Puentes sostuvo que todavía no existe contratación definitiva ni del ejecutor principal de la obra convencional ni de la interventoría, lo que, a su juicio, impide afirmar que la construcción definitiva ya arrancó.

La advertencia aparece justo cuando los gobiernos y las entidades vinculadas comenzaron a promocionar más de 300 cupos académicos para el próximo semestre.

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Gobierno recibe lotes y promete la construcción Foto: Composición SEMANA | MinEducación

Uno de los puntos que más inquietud genera tiene que ver con el uso de infraestructura modular para el inicio de actividades académicas.

El cabildante aseguró que existe preocupación por la posibilidad de que estas estructuras temporales terminen funcionando durante décadas, especialmente porque las respuestas oficiales hablan de una vida útil superior a los 20 años.

Lotes del Multicampus de Suba Foto: Atenea

Dentro de los hallazgos expuestos también aparece la situación de los predios destinados al proyecto. De acuerdo con la documentación revisada por el concejal, el IDU reconoció que el lote principal para la construcción todavía presenta ocupaciones pendientes.

A eso se suma que otro de los terrenos involucrados continúa bajo un contrato de comodato temporal y no podrá entregarse hasta contar con licencia de construcción y contrato de obra definitiva.

Así sería el nuevo multicampus universitario en Suba. Foto: MinEducación

Aunque el proyecto ha sido anunciado con una financiación cercana a los 215.000 millones de pesos mediante recursos CONPES y vigencias futuras, el análisis presentado señala que aún faltan cierres financieros y trámites presupuestales para garantizar la ejecución integral.

El debate ocurre en una de las localidades con mayor presión sobre el acceso a educación superior en Bogotá. Según cifras de Atenea citadas en el informe, Suba cuenta con más de 299.000 jóvenes y al menos 5.400 no logran ingresar de manera inmediata a programas universitarios.

Gobierno nacional recibirá los predios del multicampus universitario de Suba Foto: MinEducación

El tiempo promedio de desplazamiento hacia centros educativos supera los 55 minutos, razón por la cual el Multicampus ha sido promovido como una de las apuestas educativas más ambiciosas para el noroccidente de la capital.