Suscribirse

Bogotá

El profesor Andrés Mora fue designado como rector encargado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional

El órgano declaró la vacancia del cargo y se espera que en los próximos días el profesor Ismael Peña pueda tomar posesión del cargo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 11:16 a. m.
Múnera contó con el respaldo de cinco consejeros, en medio de la sesión extraordinaria, en la que otros consejeros (Ignacio Mantilla, Diego Torres y Verónica Botero) abandonaron la reunión. El Consejo Superior Universitario firmó una resolución donde dejó sin piso la elección de Peña, quien fue escogido por un proceso democrático el 21 de marzo de 2024.
La decisión de que José Ismael Peña (izquierda) fuera el rector de la Nacional generó rechazo y hoy el profesor Leopoldo Múnera (derecha) dirigirá la universidad por decisión del Consejo Superior Universitario. Foto: Semana | Foto: Semana

En una sesión extraordinaria, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional declaró la vacancia en la rectoría y designó a Andrés Felipe Mora, vicerrector general de la institución, como rector encargado.

Contexto: Polémica elección del rector de la Universidad Nacional terminó en investigación contra la exministra de Educación, Aurora Vergara
Ismael Peña Universidad Nacional Bogotá
Ismael Peña Universidad Nacional Bogotá | Foto: Jorge Serrato

La decisión llegó luego de que el CSU aceptara la renuncia de Leopoldo Múnera, presentada antes de que se ejecutara la sentencia del Consejo de Estado que invalidó la elección que lo llevó al cargo.

De acuerdo con el órgano directivo, aunque el fallo del Consejo de Estado tumba el proceso electoral de Múnera, no ordena reinstalar automáticamente a la elección de Ismael Peña y por esa razón fue que el órgano decidió declarar la vacancia y nombrar a un encargado.

Contexto: Se cayó el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Golpe al Gobierno
Profesor Leopoldo Múnera Ruiz se pronunció luego de que el Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional
Profesor Leopoldo Múnera Ruiz se pronunció luego de que el Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional | Foto: Universidad Nacional

Durante el desarrollo de la sesión extraordinaria no faltó la tensión. El representante de los profesores, Diego Torres, se opuso al trámite y se retiró antes de la votación.

El profesor Torres insistió en que aceptar una renuncia en medio de la transición podía generar “un problema mayor” para la universidad. Finalmente, cinco consejeros respaldaron la vacancia y la designación temporal de Mora.

Contexto: Procuraduría anuncia seguimiento preventivo a situación de la Universidad Nacional tras fallo que saca a Leopoldo Múnera
El Gobierno tiene interés en la Universidad Nacional. A través de una resolución, el Ministerio de Educación quiere elegir un rector, cuando el Consejo Superior ya escogió uno.
El Gobierno tiene interés en la Universidad Nacional. A través de una resolución, el Ministerio de Educación quiere elegir un rector, cuando el Consejo Superior ya escogió uno. | Foto: Jorge Serrato

El nombramiento del nuevo encargado ocurre mientras José Ismael Peña, cuya elección para el periodo 2024-2027 también está en el centro de la discusión, insiste en que él debe asumir la rectoría en acatamiento de las sentencias del Consejo de Estado.

Sin embargo, dentro del CSU existe consenso en que las decisiones judiciales no tienen efectos restaurativos, por lo que su eventual retorno no puede darse por vía automática.

Universidad Nacional
Universidad Nacional de Colombia sede principal Bogota Estudiantes Universitarios Especial 150 años de abierta la universidad Nacional de Colombia Bogota 13 septiembre 2017 Foto Daniel Reina Romero Revista Semana | Foto: Daniel Reina Semana

Por su lado, Andrés Felipe Mora, quien hasta ahora se desempeñaba como vicerrector general de la universidad, es politólogo y profesor de la Facultad de Derecho con trayectoria en gestión universitaria.

Mora deberá asumir la rectoría en medio de un momento marcado por la incertidumbre y la convulsión de los estudiantes y deberá administrar la institución manteniendo la operación académica y, al mismo tiempo, navegar la presión de sectores que exigen claridad sobre el futuro del liderazgo universitario.

El nombramiento de Daniel Rojas Medellín como ministro de Educación fue cuestionado por sus insultos a políticos y periodistas.
El nombramiento de Daniel Rojas Medellín como ministro de Educación fue cuestionado por sus insultos a políticos y periodistas. | Foto: juan carlos sierra-semana

El CSU prepara ahora el camino para un proceso que permita elegir rector en propiedad y cerrar, al menos en el papel, un ciclo de disputas internas que ya completó varios meses.

Mientras eso ocurre, la Universidad Nacional entra en una fase de transición vigilada por estudiantes, profesores y organismos de control, en la que cada decisión tendrá impacto directo en la gobernabilidad de la institución.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta máxima: hasta 25 pulgadas de nieve y ventiscas golpean el norte de los Estados Unidos

2. Movilidad este martes en Bogotá: así están las principales vías y TransMilenio este 25 de noviembre en la capital

3. Defensa del presidente Petro pide anular fallo que reguló alocuciones y critica la decisión del Consejo de Estado

4. “Podrían ejecutarlo”: Preocupación por acción que tomarían agentes infiltrados contra Maduro, si cede ante presión de EE.UU.

5. Real Madrid se movió rápido y aseguró su primer fichaje para 2026: “Ya dijo que sí”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Universidad Nacional de ColombiaMinisterio de Educación Nacionalrector de la universidad nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.