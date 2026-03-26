Primicia: a investigación disciplinaria Irene Vélez, directora del Anla, por inundaciones en la cuenca del Río Sinú

SEMANA conoció en primicia la investigación disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación le abrió a la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, por las emergencias que provocaron las inundaciones de la cuenca del río Sinú, en febrero de este año.

El documento de 13 páginas en poder de esta revista revela que el proceso disciplinario también tiene en la mira a Camilo Alexander Rincón; subdirector de Seguimiento del ANLA; Libardo Yanod Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios; Omar Camilo López, superintendente delegado de energía y Gas; Orlando Medina, director de la CAR en los Valles del Sinú y del San Jorge; Enrique Kerguelén, presidente (e) de la empresa Urraca; y Juan Acevedo, expresidente de la misma entidad.

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