Inicia la construcción de un puente de más de 300 metros sobre el río Sinú, ¿cuándo entregarán la obra?

La ciudad de Montería comenzó oficialmente la construcción del tercer puente sobre el río Sinú, una obra de infraestructura que busca mejorar la movilidad y ampliar la conexión entre distintos sectores de la capital cordobesa.

El inicio de los trabajos fue anunciado por autoridades locales y el Gobierno nacional como parte de un proyecto estratégico para la ciudad, que permitirá descongestionar los actuales pasos sobre el río y facilitar la circulación de vehículos entre barrios ubicados en ambas orillas.

Obras en el Río Sinú. Foto: Invías

“En el Instituto sabemos que la infraestructura vial es un motor de desarrollo, oportunidades y dinamización para los territorios. Hemos aportado el 50 % de los recursos para la ejecución del puente sobre el río Sinú, en la ciudad de Montería, que beneficiará a más de 600 mil habitantes”, declaró Juan Guillermo Jiménez, director general de Invías.

La construcción del nuevo puente se realiza en el marco de un conjunto de proyectos de infraestructura que buscan fortalecer la planificación urbana de Montería, una ciudad que ha orientado parte de su desarrollo alrededor del río Sinú.

Se trata de un puente conector dentro de Montería

El nuevo puente conectará sectores como La Coquera y Vallejo, zonas que han registrado crecimiento urbano en los últimos años y que requieren nuevas alternativas de movilidad para integrarse con el resto de la ciudad.

Río Sinú Foto: Invías

Las autoridades señalaron que esta infraestructura permitirá reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar el flujo vehicular, especialmente en horas pico, cuando los otros puentes sobre el río registran altos niveles de tráfico.

Actualmente, Montería cuenta con pocos cruces vehiculares sobre el Sinú, por lo que esta nueva conexión se considera clave para fortalecer la red vial urbana y facilitar la movilidad entre el norte y el sur de la ciudad.

Con esta obra, las autoridades esperan mejorar la movilidad y consolidar nuevas conexiones viales que permitan acompañar el crecimiento urbano de la capital de Córdoba en los próximos años.

Características del nuevo puente

El proyecto contempla la construcción de un puente de aproximadamente 370 metros de longitud, con dos carriles vehiculares bidireccionales, andenes peatonales en ambos costados y una ciclorruta, con el fin de promover también la movilidad sostenible.

Además de la estructura principal, la obra incluye intervenciones en las vías de acceso para garantizar la conexión con la malla vial existente y mejorar la circulación en los barrios cercanos.

La inversión del proyecto se estima en alrededor de 103.000 millones de pesos, recursos que provienen de aportes del Gobierno nacional y de la administración local.

Según las autoridades, la construcción se desarrollará en varias etapas y se espera que el puente pueda estar terminado hacia finales de 2027.