Regiones

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

No descartan nuevas emergencias en Córdoba.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

6 de febrero de 2026, 5:06 p. m.
Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.
Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba. Foto: Defensoría del Pueblo - API

El departamento de Córdoba es uno de los departamentos más golpeados por el frente frío en el Caribe colombiano. Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dieron a conocer este viernes, 6 de febrero, el paso de una onda de creciente extraordinaria en el río Sinú.

Lo anterior ha hecho que se registren aumentos significativos en los caudales, superando no solo los valores normales para esta temporada del año.

“Actualmente, se presenta el tránsito de una onda de creciente en el río Sinú, la cual está generando aumentos significativos en los caudales, con valores por encima de lo normal para la época. En algunos sectores, estos niveles han superado la cota de desbordamiento del río e, incluso, se han registrado valores superiores a los máximos históricos”, precisa la entidad.

Hay vigilancia especial por parte del Ideam en zonas críticas como la Finca Nueva Colombia, sobre la vía Montería–Las Palomas; la cabecera municipal de Montería y el corregimiento de Cotocá Abajo, en el municipio de Lorica, donde hay inundaciones y otras emergencias.

Nación

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

Nación

Integrante del Tren de Aragua vinculado con crimen de militar venezolano en Chile será extraditado

Nación

Fiscalía acusó al expresidente de la Nueva EPS y a otros exdirectivos por supuestamente ocultar facturas y desviar recursos

Nación

Emergencia económica: la Corte suspende decreto al sector energía: ¿afecta al servicio domiciliario?

Nación

Caso Uribe: la Corte Suprema fijó el inicio del juicio contra el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada

Cartagena

Montecristo, sur de Bolívar, bajo el agua: este es el complejo panorama por fuertes lluvias

Nación

Seis mineros terminaron atrapados tras explosión en Guachetá, Cundinamarca: esto se sabe

Nación

Lluvias, inundaciones y oleaje: Ideam advierte múltiples riesgos climáticos para este miércoles, 4 de febrero

Nación

Este es el panorama de las emergencias invernales en Colombia: mandatarios locales y departamentales prenden alarmas

Hablan las marcas

El sur del Cesar vive una transformación social sin precedentes

Desde el Ideam dieron a conocer que en la estación hidrológica de Montería se mantiene una tendencia sostenida de ascenso en los niveles del río.

“En la estación Montería se ha evidenciado la persistencia de condiciones de ascenso en el nivel del río, lo que ha ocasionado su desbordamiento en este sector”, señaló el Ideam.

Alerta por un nuevo frente frío que ingresará al Caribe colombiano este viernes: se anticipan más lluvias, vientos y oleajes más fuertes

Asimismo, recomendaron a las autoridades consultar el visor FEWS para el seguimiento en tiempo real de la emergencia que tiene a más de 25 mil familias afectadas en el Caribe.

El análisis hidrológico tiene en cuenta, además, el rebose de la presa de Urrá, ubicada en la parte alta de la cuenca, factor que ha intensificado la magnitud de la creciente.

“El pronóstico hidrológico se realizó con base en condiciones extremas de creciente asociadas al rebose de la presa de Urrá, a partir de observaciones y reportes recientes de caudales turbinados y estimados de paso por rebose del embalse”, explicó.

Declaran calamidad pública en ocho municipios de Córdoba por fuertes lluvias
Las fuertes lluvian han causado inundaciones. Foto: Universal

La entidad dio a conocer dos escenarios de simulación para proyectar el comportamiento de la creciente en los próximos días. En el escenario más crítico, el caudal pico alcanzaría los 2.359 metros cúbicos por segundo a la salida del embalse de Urrá, con llegada a Montería en menos de 12 horas.

“El tiempo promedio de tránsito de la creciente desde Urrá hasta la cabecera municipal más próxima aguas debajo del embalse se estima entre 9 y 12 horas. Para la población de Lorica, el tiempo aproximado de tránsito es de 14 horas”, advirtió el Ideam.

Meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia tras lluvias intensas en Colombia: “No bajen la guardia”

Aunque el segundo escenario es considerado el más probable, la entidad aclaró que los niveles del río se mantendrán altos durante varios días.

“Se prevé que se mantengan niveles altos en el río Sinú durante los próximos días, con una posible reducción de las descargas una vez disminuyan las lluvias entre el 9 y el 11 de febrero”, indicó.

Más de Nación

Jaime Ramírez Cobo Enlace entre el Gobierno y el Congreso en el escándalo

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

No

Integrante del Tren de Aragua vinculado con crimen de militar venezolano en Chile será extraditado

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS.

Fiscalía acusó al expresidente de la Nueva EPS y a otros exdirectivos por supuestamente ocultar facturas y desviar recursos

Emergencia Económica, decreto

Emergencia económica: la Corte suspende decreto al sector energía: ¿afecta al servicio domiciliario?

Álvaro Hernán Prada

Caso Uribe: la Corte Suprema fijó el inicio del juicio contra el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada

Montecristo inundado.

Montecristo, sur de Bolívar, bajo el agua: este es el complejo panorama por fuertes lluvias

Imagen de referencia. Más de 50 de los trabajadores de Esmeraldas Santa Rosa fueron retenidos en la tarde de este viernes 28 de abril.

Seis mineros terminaron atrapados tras explosión en Guachetá, Cundinamarca: esto se sabe

Labores de rescate de los mineros atrapados.

Identifican a los mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca: la acumulación de gas impide el rescate

Anuar Salín Jure y Vivian Polanía

Exesposo de Vivian Polanía sacó a la luz detalle que le encontró a su hijo después de que la jueza fuera hallada muerta: “Ese pálpito”

Noticias Destacadas