El departamento de Córdoba es uno de los departamentos más golpeados por el frente frío en el Caribe colombiano. Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dieron a conocer este viernes, 6 de febrero, el paso de una onda de creciente extraordinaria en el río Sinú.

Lo anterior ha hecho que se registren aumentos significativos en los caudales, superando no solo los valores normales para esta temporada del año.

“Actualmente, se presenta el tránsito de una onda de creciente en el río Sinú, la cual está generando aumentos significativos en los caudales, con valores por encima de lo normal para la época. En algunos sectores, estos niveles han superado la cota de desbordamiento del río e, incluso, se han registrado valores superiores a los máximos históricos”, precisa la entidad.

Hay vigilancia especial por parte del Ideam en zonas críticas como la Finca Nueva Colombia, sobre la vía Montería–Las Palomas; la cabecera municipal de Montería y el corregimiento de Cotocá Abajo, en el municipio de Lorica, donde hay inundaciones y otras emergencias.

Desde el Ideam dieron a conocer que en la estación hidrológica de Montería se mantiene una tendencia sostenida de ascenso en los niveles del río.

“En la estación Montería se ha evidenciado la persistencia de condiciones de ascenso en el nivel del río, lo que ha ocasionado su desbordamiento en este sector”, señaló el Ideam.

Asimismo, recomendaron a las autoridades consultar el visor FEWS para el seguimiento en tiempo real de la emergencia que tiene a más de 25 mil familias afectadas en el Caribe.

El análisis hidrológico tiene en cuenta, además, el rebose de la presa de Urrá, ubicada en la parte alta de la cuenca, factor que ha intensificado la magnitud de la creciente.

“El pronóstico hidrológico se realizó con base en condiciones extremas de creciente asociadas al rebose de la presa de Urrá, a partir de observaciones y reportes recientes de caudales turbinados y estimados de paso por rebose del embalse”, explicó.

La entidad dio a conocer dos escenarios de simulación para proyectar el comportamiento de la creciente en los próximos días. En el escenario más crítico, el caudal pico alcanzaría los 2.359 metros cúbicos por segundo a la salida del embalse de Urrá, con llegada a Montería en menos de 12 horas.

“El tiempo promedio de tránsito de la creciente desde Urrá hasta la cabecera municipal más próxima aguas debajo del embalse se estima entre 9 y 12 horas. Para la población de Lorica, el tiempo aproximado de tránsito es de 14 horas”, advirtió el Ideam.

Aunque el segundo escenario es considerado el más probable, la entidad aclaró que los niveles del río se mantendrán altos durante varios días.

“Se prevé que se mantengan niveles altos en el río Sinú durante los próximos días, con una posible reducción de las descargas una vez disminuyan las lluvias entre el 9 y el 11 de febrero”, indicó.