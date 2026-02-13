Fuerte sismo de magnitud 4,5 sacude al occidente de Colombia: en Cali se sintió el movimiento

Un sismo de magnitud 4,5 se presentó durante la mañana de este viernes, 13 de febrero, en el occidente de Colombia; así lo dio a conocer el Servicio Geológico Colombiano por medio de su cuenta en la red social X.

Asimismo, indicaron que el epicentro fue en el océano Pacífico, justamente al frente de la costa de Chocó, muy cerca del litoral colombiano.

En dicha publicación, se puede observar que el movimiento telúrico se produjo mar adentro, lo que hizo que el impacto fuera menor en algunas zonas de Colombia. Sin embargo, varias personas reportaron el temblor por varios segundos, como en Cali, Valle del Cauca.

Hasta el momento, se desconoce el reporte de afectaciones en las infraestructuras en las poblaciones donde se sintió el movimiento con el que amaneció el occidente de Colombia. Las autoridades han precisado que es necesario que las comunidades se mantengan alerta ante cualquier indicación que estas puedan emitir.

Es necesario que las personas que se encuentran en zonas de Colombia donde son frecuentes los sismos puedan tener en cuenta estas recomendaciones que entregan las autoridades.

Nuevo temblor en Colombia. Foto: Colprensa

Según expertos: las 20 cosas que se deben y no se deben hacer en caso de un terremoto

Verifique su condición física, la de su familia y personas cercanas; si puede, ayude a las personas que lo requieran y que vea en superficie (no bajo escombros) y espere la ayuda de los organismos de socorro.

Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte los suministros de gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, avise a los bomberos y diríjase hacia una zona segura.

Revise su vivienda en busca de señales de posible colapso o de daño estructural grave, tales como: grietas en paredes, columnas y placas de techo, estructura inclinada, grietas externas en el suelo.

¿Cómo actuar cuando hay un temblor de tierra?