Regiones

Fuerte sismo de magnitud 4,5 sacude al occidente de Colombia: en Cali se sintió el movimiento

El epicentro fue el Pacífico colombiano.

Gabriel Salazar López

13 de febrero de 2026, 6:53 a. m.
Panorámica de Cali. Foto: Raúl Palacios

Un sismo de magnitud 4,5 se presentó durante la mañana de este viernes, 13 de febrero, en el occidente de Colombia; así lo dio a conocer el Servicio Geológico Colombiano por medio de su cuenta en la red social X.

Asimismo, indicaron que el epicentro fue en el océano Pacífico, justamente al frente de la costa de Chocó, muy cerca del litoral colombiano.

En dicha publicación, se puede observar que el movimiento telúrico se produjo mar adentro, lo que hizo que el impacto fuera menor en algunas zonas de Colombia. Sin embargo, varias personas reportaron el temblor por varios segundos, como en Cali, Valle del Cauca.

Hasta el momento, se desconoce el reporte de afectaciones en las infraestructuras en las poblaciones donde se sintió el movimiento con el que amaneció el occidente de Colombia. Las autoridades han precisado que es necesario que las comunidades se mantengan alerta ante cualquier indicación que estas puedan emitir.

Es necesario que las personas que se encuentran en zonas de Colombia donde son frecuentes los sismos puedan tener en cuenta estas recomendaciones que entregan las autoridades.

Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el epicentro fue Santa Marta.
Nuevo temblor en Colombia. Foto: Colprensa
Según expertos: las 20 cosas que se deben y no se deben hacer en caso de un terremoto
  • Verifique su condición física, la de su familia y personas cercanas; si puede, ayude a las personas que lo requieran y que vea en superficie (no bajo escombros) y espere la ayuda de los organismos de socorro.
  • Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte los suministros de gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, avise a los bomberos y diríjase hacia una zona segura.
  • Revise su vivienda en busca de señales de posible colapso o de daño estructural grave, tales como: grietas en paredes, columnas y placas de techo, estructura inclinada, grietas externas en el suelo.
¿Cómo actuar cuando hay un temblor de tierra?
  • Si el sismo ha provocado el colapso de estructuras y se tienen indicios de personas atrapadas bajo los escombros, no trate de rescatarlos; puede poner en riesgo su vida y la de otras personas.
  • Manténgase informado a través de la radio acerca del estado de su región, daños e instrucciones impartidas por las autoridades.
  • Si quedó encerrado, mantenga la calma y busque ventanas u otros medios para indicar que está allí y que requiere ayuda. No improvise vías de evacuación que puedan ser peligrosas. Si tiene posibilidad, comuníquese por medio de mensajes de texto desde su celular; es más efectivo que tratar de llamar, pues las redes estarán colapsadas.

