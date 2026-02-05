Alerta por un nuevo frente frío que ingresará al Caribe colombiano este viernes: se anticipan más lluvias, vientos y oleajes más fuertes

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) lanzó una nueva alerta por el ingreso de un nuevo frente frío en el Caribe colombiano que podría generar un incremento en las lluvias, en la intensidad del viento y el oleaje durante este viernes 6 de febrero, pero que se extendería hasta el lunes 9 de febrero.

El aumento en las lluvias, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sería con especial atención en el golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el centro y sur de La Guajira, todos estos departamentos afectados desde hace una semana por el alto nivel de precipitaciones, inundaciones y daños en las vías.

Puente de Mulatos, en Necoclí, afectado por inundaciones en febrero de 2026. Foto: Redes sociales

Además, se esperan estas condiciones en otros sectores de Antioquia, Norte de Santander, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y zonas de la Amazonía.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un aumento de los vientos y del oleaje, acompañado de lluvias intermitentes, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Estas condiciones, señalaron, incrementan la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en áreas ribereñas y de alta pendiente, eventos que podrían ocasionar daños a personas, infraestructura y medios de vida.

“Mantenemos activa la coordinación con los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo en todo el país y así poder fortalecer las medidas de preparación y respuesta. Es fundamental que estos planes contemplen el protocolo de atención de animales en situación de emergencia”, dijo Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Desde la Dirección General Marítima (DIMAR) informaron que el tránsito de este frente frío generará alteraciones significativas en las condiciones meteomarinas en el Caribe colombiano.

Por ejemplo, pronostican vientos entre 17 y 20 nudos y (31.5 kilómetros por hora y 37 kilómetros por hora), alturas de ola entre 2,5 metros y 3,1 metros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como oleaje entre 1,5 y 2,0 metros en sectores costeros de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Estas condiciones podrían generar un fenómeno de mar de leva entre el sábado 7 y el lunes 9 de febrero.

