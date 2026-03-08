En el Caribe colombiano hay un pequeño municipio donde una receta sencilla de maíz y huevo se convirtió en símbolo cultural, atractivo turístico y motor económico.

El pueblo de Boyacá que se prepara para celebrar el Festival de la Arepa, un homenaje a un producto insignia del departamento

La tradición culinaria de Luruaco ha dado fama nacional a la arepa de huevo

En el Caribe colombiano, pocos platos despiertan tanta identidad cultural como la arepa de huevo.

Crujiente por fuera y suave por dentro, esta preparación frita a base de maíz y huevo se convirtió en uno de los alimentos más emblemáticos de la región.

Su punto clave está en el municipio de Luruaco, en el departamento del Atlántico, un pueblo que ha transformado esta receta tradicional en patrimonio gastronómico y motor de turismo culinario.

Ubicado al suroccidente de Barranquilla, Luruaco es conocido por muchos viajeros como la “capital mundial de la arepa de huevo”, una reputación que se ha consolidado gracias a décadas de tradición culinaria, según informes y reportes culturales de la Gobernación del Atlántico.

En este municipio, la receta se prepara con masa de maíz amarillo molido que se fríe en aceite caliente, luego se abre cuidadosamente para introducir el huevo y finalmente se vuelve a freír hasta lograr una textura crujiente.

La técnica exige experiencia y precisión para evitar que el huevo se derrame o que la masa se rompa durante la fritura.

La historia de este plato está profundamente ligada a la economía doméstica de las familias de la región.

Durante décadas, las mujeres de Luruaco, conocidas como matronas, han preparado y vendido arepas en plazas, carreteras y mercados locales.

Estas cocineras no solo transmiten la receta de madres a hijas, sino que también preservan conocimientos tradicionales sobre el manejo del maíz, la fritura y los rellenos.

La práctica se convirtió con el tiempo en un símbolo de identidad cultural del Caribe colombiano y en una actividad que sostiene a muchas familias del municipio.

La arepa de huevo, tradición gastronómica de Luruaco, es uno de los sabores más representativos del Caribe colombiano. Foto: Ilustración hecha por Chat GPT para Semana

Luruaco y la tradición de la arepa de huevo que atrae turistas cada año

El reconocimiento nacional e internacional de la arepa de huevo de Luruaco se consolidó en 1988 con la creación del Festival de la Arepa de Huevo, una celebración gastronómica que reúne cada año a decenas de cocineras tradicionales.

El evento también hace parte de las iniciativas culturales impulsadas por la Gobernación del Atlántico a través de la Ruta 23, un programa que promueve festivales gastronómicos y tradiciones culturales del departamento.

Durante tres días, la plaza principal del municipio se llena de visitantes que llegan para degustar diferentes versiones de la receta, desde la clásica arepa con huevo hasta variantes rellenas de carne, mariscos o chicharrón.

El evento también incluye concursos, muestras culturales y actividades que resaltan la historia culinaria del municipio.

Con el paso de los años, el festival se ha convertido en uno de los eventos gastronómicos más importantes del departamento del Atlántico.

El crecimiento de esta tradición también ha impulsado iniciativas para proteger la autenticidad del producto.

La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó una marca colectiva “Arepas de Huevo Luruaco” a la asociación de productoras del municipio,

Este reconocimiento busca preservar la identidad del alimento y respaldar el trabajo de las cocineras que mantienen viva la receta tradicional.