El pueblo cerca de Bogotá que tiene el clima perfecto para los turistas y encanta con sus atractivos naturales

Bogotá es un destino ideal para realizar múltiples planes gracias a que combina historia, cultura, gastronomía y modernidad. Su centro histórico conserva calles coloniales, museos y edificios emblemáticos que muestran la riqueza histórica del país.

El pueblo de Cundinamarca en el que se encuentra una joya ecológica de la región, un destino ideal para el turismo de naturaleza

No obstante, para quienes desean vivir una experiencia diferente, muy cerca de la ciudad también hay destinos que llaman la atención, no solo por su oferta turística, sino por su clima agradable.

Una de esas múltiples opciones es Anapoima, municipio que se encuentra a dos horas de la capital y que en varias oportunidades ha sido catalogado como el de mejor clima del país, no solo para los viajeros, sino para quienes deciden vivir allí.

Tiene una temperatura que oscila entre 24 y 28 grados centígrados y con frecuencia se ha relacionado con ser un lugar ideal, especialmente para las personas adultas, que encuentran allí un ambiente tranquilo y alejado de problemáticas como la contaminación, pero lo cierto es que también es un destino perfecto para los turistas.

Anapoima destaca por su belleza natural. Foto: Getty Images

Según información de la Alcaldía, este municipio ofrece diversidad de planes y muchos de ellos se relacionan con la naturaleza y actividades al aire libre. Por ejemplo, un imperdible es hacer una caminata al cerro Cristo Rey o ir a cualquiera de los miradores para apreciar la belleza de sus tierras.

El mencionado cerro se ha convertido en uno de los principales referentes del turismo religioso en Anapoima. Con 14 metros de altura, se integra con el paisaje montañoso y ofrece inigualables vistas panorámicas del municipio.

En cuanto a miradores, la oferta es variada. Está el de San Judas, el de Las Abejas y el de Los 3 Nevados. En el primero se puede apreciar toda el área urbana de Anapoima y es un buen lugar para caminantes, atletas y ciclomontañistas.

El pueblo de Cundinamarca reconocido por su riqueza natural y su tradición agrícola, ideal para los amantes de la aventura

Rutas de senderismo

Los terrenos de Anapoima son ideales también para hacer senderismo y hay varias rutas para quienes disfrutan de esta actividad. Una de ellas es el camino Las Delicias, que es de los más recomendados para los amantes del ecoturismo, con vistas al bosque tropical nativo y la posibilidad de observar aves y reptiles.

También está el Camino del Río, que inicia en el parque principal y se dirige hacia la vía Mesa de Yeguas. Es apropiado para caminatas ecológicas y ofrece paisajes con bosques nativos.

Mirador Los 3 Nevados, en Anapoima. Foto: Alcaldía Municipal de Anapoima/API.

A estos se suma el Camino Santa Ana, que conecta el sector central de Anapoima con los baños medicinales del mismo nombre; fue construido en piedra hace aproximadamente 60 años.

Baños medicinales

Otro de los planes imperdibles en este municipio cundinamarqués son los baños medicinales Santa Lucía, con una temperatura ambiente que no sufre marcadas alteraciones. De acuerdo con las autoridades locales, tienen composición de azufre con carbonato de hierro en suspensión, cloruro de sodio, sulfato de calcio, materiales orgánicos y gases disueltos.

Se encuentran ubicados a un kilómetro del casco urbano, sobre la vía que conduce al club Mesa de Yeguas, a unos cinco minutos del centro, y son un espacio ideal para relajarse y descansar.