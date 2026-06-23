Partidos del Mundial hoy | ‘Fan Zones’ del Mundial 2026 en México: puntos para ver los partidos

Las ‘Fan Zones’ son la forma oficial de vivir el Mundial 2026 sin tener entrada para los estadios. En estos espacios, las personas disfrutan del ambiente de la cita orbital con pantallas gigantes, conciertos, actividades interactivas y comida. En México, uno de los tres anfitriones, se han dispuesto estas zonas en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Ciudad de México

La zona de la capital mexicana se encuentra en el emblemático Zócalo.

“En el epicentro social y cultural de la ciudad, donde late la historia de Tenochtitlán y se celebran los momentos más emblemáticos de México, miles de aficionados de todo el mundo se reúnen para compartir emociones, música en vivo, gastronomía local y experiencias únicas”, señaló la FIFA en su portal web.

“Es un espacio sin precedentes donde la pasión del fútbol une culturas y convierte cada partido en una celebración inolvidable”, subrayó.

Monterrey

La ‘Fan Zone’ se encuentra en el Parque Fundidora, uno de los espacios públicos más destacados de la ciudad. La FIFA destaca las vistas a las montañas y la integración de conciertos, cultura local y retransmisiones de partidos.

Guadalajara

En esta ciudad, la ‘Fan Zone’ está ubicada en la Plaza de la Liberación, en el centro histórico. Se destaca que los aficionados podrán disfrutar de fútbol, música, cultura tapatía y gastronomía regional.

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Ciudad de México prohíbe venta de alcohol durante partido con Chequia por el Mundial

Por otra parte, la Ciudad de México prohibió la venta de alcohol en las zonas donde cientos de miles de hinchas se congregarán el miércoles para el próximo partido de la selección mexicana en el Mundial, anunció este martes el gobierno local.

México, ya clasificado como primero de su zona en la fase de grupos del torneo, enfrentará a República Checa en el estadio Azteca en su último partido.

Se espera que cientos de miles de personas acudan al emblemático Ángel de la Independencia, como ocurrió la semana pasada, cuando unos 400.000 aficionados se congregaron en esa zona del Paseo de la Reforma para celebrar.

Hinchas de México creen en su selección va a realizar un buen Mundial. Foto: FIFA

Según el comunicado del gobierno de la capital mexicana, la prohibición abarca este sector de la ciudad y el centro histórico, donde está ubicado el ‘Fan Fest’ en la Plaza del Zócalo, que también congregó a cientos de miles de personas para ver el partido en pantallas gigantes.

El consumo de alcohol en vía pública ya estaba prohibido en Ciudad de México, aunque muchos ignoraron esta norma durante las celebraciones mundialistas. Los festejos transcurrieron sin violencia.

El veto estará vigente desde la tarde del miércoles hasta la mañana siguiente. Afectará a supermercados y expendios; el consumo dentro de restaurantes y bares estará permitido.

El México-Chequia está previsto para las 7:00 p. m. (hora local) del jueves.

La selección mexicana se aseguró, con su segunda victoria, el primer lugar del Grupo A, lo que le garantiza además jugar el partido de dieciseisavos de final en el estadio Azteca.

*Con información de AFP.