De la lulada al pandebono: cuatro delicias gastronómicas que debe probar en su visita a Cali

Cali es una de las ciudades atractivas para visitar en Colombia. Es un destino con una importante identidad cultural en la que la comida es protagonista, pues refleja la mezcla de tradiciones indígenas, africanas y españolas que han dado forma a la región.

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Sus platos combinan ingredientes locales como el maíz, el plátano, la yuca, las carnes y las frutas tropicales, creando sabores únicos que hacen parte de la historia y las costumbres de sus habitantes.

En este destino, los viajeros tienen la oportunidad de probar diversidad de delicias que son elaboradas con técnicas ancestrales y que han pasado de generación en generación.

Preparaciones como el sancocho de gallina, el pandebono, la lulada, el aborrajado y las marranitas, solo por mencionar algunos, se han convertido en símbolos de la ciudad. Así las cosas, estos son cuatro de esos platos típicos que ningún viajero debe dejar de probar en esta ciudad vallecaucana.

El sancocho de gallina es uno de los platos imperdibles en Cali. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sancocho de gallina

Esta preparación es considerada una de las más representativas de la gastronomía caleña. Esta tradicional sopa es elaborada con gallina, yuca, plátano, mazorca y otros ingredientes que le aportan un sabor único y especial. Generalmente, es un plato que se sirve acompañado de arroz, aguacate y ají, convirtiéndose en una opción ideal para compartir en familia o disfrutar después de una larga jornada.

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Chuleta valluna

Al igual que el sancocho, la chuleta es otro de los platos más apetecidos en la capital del Valle. Se dice que es una de las delicias colombianas producto de la colonización y la evolución culinaria del país. Quien esté de visita en esta ciudad no debe perder la oportunidad de degustar esta preparación única. Es un corte fino de cerdo, que se condimenta con limón, comino, pimienta y sal. Esta mezcla se apana con harina de trigo y huevo batido y se cocina. Esta carne se acompaña con arroz y patacones, principalmente.

La chuleta valluna es uno de los platos principales de Cali. Foto: Getty Images/iStockphoto

Lulada

Esta es una bebida que se caracteriza por ser refrescante y muy tradicional, no solo en la capital vallecaucana, sino en todo el departamento. Normalmente, se utiliza como acompañamiento de los diferentes platos y lo mejor es que es muy fácil de preparar, pues se elabora a base de lulo. Para elaborarla, se le puede agregar, además de la fruta, el zumo de dos limones, agua fría y leche condensada para darle un toque más especial. Se sirve helada.

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Pandebono

Otro de los productos imperdibles si se está de viaje por Cali es el pandebono, el cual es icónico de su gastronomía. Está presente desde la cultura indígena, en la que nacieron los envueltos de maíz para acompañar sus comidas, y hoy se consume en el desayuno, para tardear o para una cena. Es una de las preparaciones que inspira e identifica a los habitantes de esta zona del país.