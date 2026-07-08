La temporada de vacaciones es una buena excusa para visitar el Valle del Cauca. En este destino los viajeros encuentran cultura, historia y gastronomía, que se combinan con diversidad de encantos naturales como playas en el océano Pacífico, reservas naturales y lindos paisajes.

¿Dónde comer en el Valle del Cauca? El pueblito de majestuosos paisajes donde la gastronomía es el centro del turismo

Además, este departamento es reconocido por su riqueza cultural y sus tradiciones. Cali es considerada la capital mundial de la salsa y ofrece una vibrante vida nocturna, mientras que Buga es famosa por la Basílica del Señor de los Milagros y el turismo religioso y a Buenaventura se le reconoce por ser la puerta de entrada al Pacífico colombiano.

Destino de gran patrimonio histórico

Precisamente, una de estas ciudades se caracteriza por tener edificios de más de 400 años, consolidándose como un destino de arquitectura colonial imperdible y con un gran patrimonio histórico.

Se trata de Buga, fundada en 1573 y considerada por muchos como la meca del turismo religioso en Colombia. Se le conoce como la “Ciudad señora”, un distintivo que la ha hecho famosa, pues es una de las poblaciones con más historia no solo del departamento sino del país.

Buga es uno de los destinos más visitados en el Valle del Cauca. Foto: Getty Images

Información de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, de la cual hace parte, indica que este destino tiene una arquitectura colonial bien conservada, con edificaciones republicanas y, en los alrededores, un entorno natural que incluye parques, páramos y lagunas.

Su estructura urbana resguarda edificaciones de los siglos XVII y XVIII que aún conservan su porte original, con los detalles y características propios de la época, por lo que recorrer sus calles se convierte en una gran oportunidad para apreciar monumentos notables e icónicos.

Los cinco mejores pueblos del Valle del Cauca para los pensionados, según la inteligencia artificial

¿Cuáles son los sitios históricos?

Son diversas las construcciones y sitios que se consideran históricos en esta ciudad vallecaucana. Una de ellas es la Capilla San Francisco, de arquitectura colonial del siglo XVI. Se caracteriza por tener una sola nave construida en piedra labrada. En su fachada principal se encuentra una pequeña plazoleta en piedra, sobre la entrada derecha, llamada del Perdón, en donde se muestra el año de construcción (1745).

Este destino es imperdible en un viaje por el Valle del Cauca. Foto: DANIEL JARAMILLO

También está la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, la cual destaca por su estilo románico con delicados ornamentos en el cielo raso, las cornisas y escaleras, construida a finales del siglo XVI. Sus tres entradas evocan a la Santísima Trinidad.

Un atractivo más es la Catedral de San Pedro, que se construyó entre los años 1573 y 1616. Sin embargo, los daños causados por el terremoto de 1766, la dejaron casi destruida. Se reconstruyó en 1775.

El idílico destino del Valle del Cauca que ha inspirado novelas, un paraíso que todos los turistas quieren visitar

A estos encantos se suma la Torre de la Antigua Ermita del Señor de los Milagros, el Puente de La Libertad, el Palacio de Justicia, la Casa de la Cultura y el Teatro Municipal, entre otros.