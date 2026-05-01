El idílico destino del Valle del Cauca que ha inspirado novelas, un paraíso que todos los turistas quieren visitar

Si está planeando vacaciones, el Valle del Cauca es una buena opción para pensar en unos días de descanso. Es un territorio que destaca por sus lindos paisajes naturales y destinos turísticos.

Lugares como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali permiten disfrutar de senderismo y biodiversidad, mientras que el Lago Calima es ideal para deportes acuáticos. A esto se suman pueblos con encanto, clima cálido, además de una rica gastronomía que refleja tradiciones culturales muy arraigadas.

Una de esas muchas opciones que brinda este departamento es el municipio El Cerrito, un territorio que descansa sobre las planicies del río Cauca y la zona montañosa de la cordillera central.

Hacienda El Paraíso, uno de los principales atractivos de El Cerrito. Foto: Cortesía - Alcaldía de El Cerrito - Valle/API.

Se le conoce como la ‘tierra del idilio’, pues “María”, la novela de Jorge Isaacs, conocida mundialmente, es uno de sus grandes referentes. Allí se inspiró y por ello muchos turistas quieren visitar este destino para conocer de cerca esta historia de amor.

Precisamente en El Cerrito se encuentra la hacienda El Paraíso, que, según datos de la Gobernación del Valle, le da la bienvenida a aproximadamente 500 visitantes diarios en temporada alta. En este mágico y encantador lugar se esconden los secretos del amor prohibido entre Efraín y María, además de todas las reliquias del siglo XVIII que se conservan en la casa; sin duda, uno de los principales atractivos de este municipio.

El pueblo del Valle del Cauca donde el pan de yuca es un manjar y el vino un producto icónico

En este lugar está la Casa Museo y los turistas también encuentran una tienda de recuerdos, estudio fotográfico de época, cafetería y el hotel Piedemonte.

Otros atractivos

Este destino vallecaucano se conoce por ser zona de extensos cultivos de caña de azúcar y de uva y precisamente allí los viajeros pueden visitar el Museo de la Caña de Azúcar, que permite conocer más sobre la historia y el impacto de este cultivo en la región, y las bodegas de vino Don Policarpo, de acuerdo con la Gobernación.

Parque principal de El Cerrito, Valle del Cauca. Foto: Cortesía - Alcaldía de El Cerrito - Valle

De igual forma, está la Maloca de los Vientos, donde se pueden realizar distintos deportes extremos. Se caracteriza por ser un mirador de cuatro pisos donde se puede apreciar el maravilloso paisaje del Valle del Cauca a 1.550 metros sobre el nivel del mar, según información de la Alcaldía Municipal.

Asimismo, en sus cercanías se ubica el Parque Nacional Natural Las Hermosas, un espacio de gran valor ambiental del que nacen numerosos ríos que atraviesan montañas, lagunas y cascadas.

A la oferta natural que brinda este destino, que les brinda a los viajeros una temperatura promedio de 24 grados centígrados, se adiciona la gastronómica, que enamora los paladares de todos los que la prueban. Se dice que El Cerrito es sinónimo de sancocho de gallina, obleas, tostadas de plátano y los famosos panderitos “kist”.