Mbappé brilló en el Mundial 2026 y volvió a dar de qué hablar fuera de la cancha: esta es su millonaria colección de carros

Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del planeta. Este martes, el atacante fue la gran figura en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal en el Mundial de 2026, al marcar dos goles y convertirse en protagonista de una nueva jornada histórica con la camiseta de su selección.

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El encuentro comenzó con un Senegal combativo, pero la jerarquía del conjunto francés terminó inclinando la balanza. Bradley Barcola abrió el marcador y luego apareció Mbappé con un doblete para asegurar el triunfo de los dirigidos por Didier Deschamps.

Además de ser determinante en el resultado, Mbappé alcanzó un nuevo récord con Francia, consolidando aún más su lugar entre las grandes leyendas del fútbol de su país.

Sin embargo, mientras los aficionados celebraban su actuación en la cancha, una curiosidad sobre su vida fuera del fútbol volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales: el delantero posee una colección de vehículos de lujo valorada en millones de euros, pero durante años no tuvo licencia de conducción.

Según ha explicado el propio futbolista en entrevistas pasadas, desde muy joven contó con conductores y personal encargado de sus desplazamientos, por lo que nunca consideró necesario sacar el pase. Una situación que sorprende si se tiene en cuenta el nivel de exclusividad de algunos de los vehículos asociados a su nombre.

Haaland (izq.) y Mbappé (der.) las figuras de Noruega y Francia en el arranque de este Mundial 2026. Foto: AP

Ferrari SF90 Stradale: la joya de su garaje

Si hay un modelo que destaca dentro de la colección atribuida a Mbappé es el Ferrari SF90 Stradale. Considerado uno de los modelos más impresionantes de la marca italiana, combina un motor híbrido de alto rendimiento con un diseño que lo convierte en uno de los deportivos más codiciados del mundo.

Su potencia supera los 1.000 caballos de fuerza y su valor puede alcanzar cifras cercanas al medio millón de euros dependiendo de la configuración y los accesorios elegidos.

Mercedes-Benz V-Class: comodidad para el día a día

No todo en el garaje del francés son vehículos diseñados para alcanzar altas velocidades. También figura una Mercedes-Benz V-Class, una camioneta de lujo utilizada frecuentemente por deportistas y celebridades gracias a su comodidad, amplitud y privacidad.

Se trata de uno de los vehículos más prácticos para desplazamientos urbanos y viajes largos, especialmente para quienes suelen estar acompañados por equipos de trabajo o seguridad.

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Audi RS6: potencia y elegancia en un solo vehículo

Otro de los modelos vinculados al delantero es el Audi RS6, un vehículo que ha ganado gran popularidad entre futbolistas de élite por combinar el rendimiento de un deportivo con la funcionalidad de un automóvil familiar.

Audi RS6 y Mbappé. Foto: Getty Images

Su diseño discreto contrasta con la potencia que esconde bajo el capó, convirtiéndolo en una de las opciones favoritas de las estrellas del deporte.

BMW i7: el lujo eléctrico

Tras su llegada al Real Madrid, Mbappé también fue relacionado con el BMW i7, una de las apuestas más sofisticadas de la marca alemana en el segmento de vehículos eléctricos.

El modelo destaca por su tecnología de última generación, autonomía mejorada y acabados de lujo, características que lo convierten en uno de los sedanes eléctricos más exclusivos del mercado.

BMW i7 de Mbapeé Foto: Real Madrid

La razón por la que no los conducía

Aunque para millones de personas obtener una licencia de conducción es una necesidad, la realidad de Mbappé ha sido muy distinta. Su carrera profesional despegó cuando aún era adolescente y desde entonces su rutina ha estado acompañada por conductores, personal de logística y esquemas de transporte que hicieron innecesario hasta hace poco que él mismo se pusiera al volante.

Por eso, durante años llamó la atención que una de las mayores estrellas del deporte mundial acumulara vehículos de lujo sin necesidad de conducirlos.