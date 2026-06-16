Mundial 2026 sin gastar una fortuna: planes imperdibles por menos de 25 dólares en las ciudades sede

Esta Copa del mundo no será solo una fiesta para los amantes del fútbol, también se convertirá en una oportunidad grande para descubrir algunas de las ciudades más importantes de Norteamérica sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero.

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Este Mundial se está llevando a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, más allá de los estadios y los partidos, existen varios planes turísticos que se pueden hacer por menos de 25 dólares y que permiten conocer mejor cada destino.

Entre las recomendaciones aparecen recorridos culturales, visitas a museos, caminatas por barrios importantes y experiencias gastronómicas inolvidables.

En ciudades como Ciudad de México, por ejemplo, los viajeros pueden encontrar espacios históricos, mercados tradicionales y museos con tarifas económicas o incluso ingreso gratuito en determinados días.

Planes turísticos por menos de 25 dólares para hacer en Estados Unidos, México y Canadá. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @fifa - Getty Images

De acuerdo con Civitatis, en la capital mexicana se podría hacer el free tour por el Centro histórico permitiría conocer el Zócalo, la Catedral Metropolitana y los alrededores del Templo Mayor.

En cuanto a opciones pagas, Civitatis resalta el recorrido nocturno en autobus, que brinda a los pasajeros vistas a lugares como la Diana Cazadora, el Palacio de Bellas Artes y el Paseo de la Reforma, esto aproximadamente por un precio de 11 dólares.

Si la estancia es en Guadalajara, se puede ir a KidZania, que cuenta con entradas desde USD 11,49; Selva Mágica (USD 10,42), Sealand (USD 18,48), y el acuario Michin, por un precio de USD 22,47.

Si la visita es a Monterrey, se puede hacer el paseo en barco por Santa Lucía por USD 17,33.

Por otro lado, en Estados Unidos también sobresalen opciones de bajo precio. Varias ciudades sede cuentan con parques urbanos, miradores, centros culturales y atracciones que permiten disfrutar del ambiente local sin afectar demasiado el presupuesto.

Inauguración mundial 2026 Foto: AFP

Algunas experiencias tienen recorridos autoguiados por zonas icónicas, paseos frente al agua y visitas a lugares que forman parte de la identidad de cada ciudad.

De acuerdo con Civitatis, en Miami está la visita a Sawgrass Mills, con tarifas desde USD 20,99. En Los Ángeles se puede hacer el plan más popular y conocido que es la caminata guiada hasta el famoso cartel de Hollywood por un precio de USD 15.

Canadá, por su parte, ofrece alternativas similares para las personas que quieran complementar su viaje al Mundial.

Los visitantes pueden recorrer espacios públicos, senderos naturales y sectores históricos con costos reducidos, ideales para quienes buscan aprovechar al máximo su estancia.

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Una estrategia muy importante y válida durante este viaje puede ser planear actividades económicas, especialmente porque los gastos asociados a hospedaje, transporte y entradas a los partidos suele aumentar considerablemente durante eventos de tal magnitud.

Además, este tipo de opciones permite conocer aspectos culturales y cotidianos de los destinos anfitriones, algo que muchas veces pasa desapercibido cuando la atención se concentra únicamente en el fútbol.