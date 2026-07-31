La reacción de dos españoles tras visitar Bogotá; lanzaron dura comparación con países de la región

Lo que comenzó como una parada más en su recorrido por Latinoamérica terminó convirtiéndose en una experiencia que sorprendió por completo a Daniel y Alejandro, los creadores de contenido españoles conocidos en redes sociales como thewhynotjourney.

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Ambos visitaron Bogotá con el propósito de seguir descubriendo cuál podría ser el mejor destino del continente y, luego de su primer día, dejaron claro que la capital colombiana cambió varias de las ideas que tenían antes de aterrizar.

Desde el inicio del trayecto quedaron sorprendidos por el clima. Habían escuchado que la ciudad era gris y lluviosa, pero se encontraron con un panorama completamente diferente.

Bogotá y los cafés del centro Foto: Getty Images

“Estamos en Bogotá, Colombia. Y una cosa que nos habían dicho de Bogotá es que siempre está gris y está nublado, y yo creo que nos han engañado. Mira esto”, dijo Daniel mientras mostraba en el video un cielo totalmente despejado.

Después de esto, recorrieron la Plaza de Bolívar y el centro histórico. En este lugar resaltaron la arquitectura, los parques y el movimiento constante de la ciudad.

Aunque reconocieron que el tráfico puede ser caótico, aseguraron que se trata de una situación común en las grandes capitales, una comparación que hicieron con otros destinos de la región que han visitado durante su largo viaje.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando conocieron a Libardo, un vendedor ambulante que los acompañó a probar una arepa y el gesto dejó huella en ellos.

“Si venís a Bogotá tenéis que visitar a Libardo porque es una persona genial. No está en una situación muy fácil que digamos. Se merece todo el amor del mundo”, afirmó Alejandro.

Durante la jornada también probaron empanadas, obleas y gusanos. Sin embargo, la comida que más llamó su atención fue una combinación muy tradicional en Colombia. “Lo más raro que he probado en mi vida es chocolate caliente con queso”, dijeron entre risas.

En la visita también tuvieron paradas en el Museo del Oro y el tradicional restaurante La Puerta Falsa.

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Al terminar el recorrido, los españoles resumieron su experiencia con un mensaje muy positivo: “Podemos decir que Bogotá no ha impresionado mucho para bien. Una ciudad bien limpia, hay absolutamente de todo”, mencionaron, y concluyeron dejando ver que aún no tienen definido su destino favorito de Latinoamérica: “Hemos conocido a Rosa, a Libardo, a mucha más gente que ni hemos grabado, William, nos han tratado increíble. Que Bogotá ya tenemos el check.

Muchas personas reaccionaron dejando el gran amor que guardan por la capital: “No soy de Bogotá, ¡y me encanta esta ciudad!“; ”Mi Bogotá es hermosa, la oferta cultural es brutal y todo lo que hay por hacer gratis y para todos los gustos y presupuestos, con el páramo más grande del mundo"; “Bogotá es espectacular, en especial para mí, el clima”; “Llegaron al que era: Colombia”; “La amabilidad colombiana es todo”; “El chocolate con queso y almojábana es rolo muy rolo y muy típico”, fueron algunos de los comentarios.